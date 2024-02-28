Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против грека Стефаноса Циципаса в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 03:00 мск. Сафиуллин — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман неудачно провел недавние турниры, и сейчас у него, скорее всего, не самое простое психологическое состояние.

Дело в том, что серия поражений российского теннисиста составляет уже четыре матча.

Еще в начале января Сафиуллин проиграл Хольгеру Руне в полуфинале турнира в австралийском Брисбене.

После этого Сафиуллин уступил Таллону Грикспору на старте Открытого чемпионата Австралии. Нидерландец отыгрался с 0-2 по сетам.

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В Роттердаме на его пути снова оказался Руне, а в мексиканском Лос-Кабосе Роман неожиданно проиграл Дэну Эвансу, при этом взяв лишь шесть геймов.

Циципас

Стефанос на прошлой неделе не смог защитить титул в Лос-Кабосе, но это все равно не тот случай, когда уместно говорить о провале.

Грек уступил в полуфинале норвежцу Касперу Рууду (4:6, 6:7), который, как известно, порой действительно играет на уровне элиты мирового тенниса.

В предыдущих раундах Циципас спокойно выиграл у австралийца Александра Вукича и американца Александра Ковачевича.

Лучшим результатом Циципаса в этом сезоне пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Также стоит отметить, что Стефанос в предыдущие годы успешно выступал в Акапулько. В 2022-м он дошел здесь до полуфинала, а в 2021-м — до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 3.05, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: несмотря на то, что Роман не лучшим образом провел несколько предыдущих матчей, даже сейчас все равно опасно ставить на победу грека. Сафиуллин один из тех, кто способен приятно удивить как раз в тот момент, когда ничего подобного не ждешь. И еще один момент: два года назад россиянин обыграл Циципаса на турнире в Марселе.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.