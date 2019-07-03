«Ростов» обыграл ЦСКА на Кубке Матч Премьер

ЦСКА — «Ростов»
ЦСКА
Встреча завершилась победой ростовчан со счетом 2:1.
«Ростов» вышел вперед на 9-й минуте матча — после паса Алексея Ионова в касание мяч в сетку отправил Эльдор Шомуродов.
В середине первого тайма ЦСКА сравнял счет. Федор Чалов сыграл на добивании после удара Ивана Облякова.
Перед самым перерывом Шомуродов оформил дубль — ударом в ближний угол нападающий завершил контратаку «Ростова» три в два.
ЦСКА потерпел третье поражение на турнире и занял последнее место. «Ростов» набрал 6 очков в трех играх и сравнялся с «Краснодаром», у которого еще есть матч в запасе.
Кубок Матч Премьер
ЦСКА — «Ростов» — 1:2 (1:2)
Голы: Шомуродов, 10 (0:1). Чалов, 28 (1:1). Шомуродов, 44 (1:2)ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 46), Мариу Фернандес, Шарлия, Васин (Н.Чернов, 62), Магнуссон (Тикнизян, 74), Бийол (Н’Диайе, 74), Ахметов, Бистрович (Марадишвили, 71), Обляков (Янов, 86), Нисимура (Сигурдссон, 58), Чалов«Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов, 62), Хаджикадунич (Мамин, 62), Вилюш (Чистяков, 62), Е.Чернов (Черкес, 70), Саплинов (Байрамян, 46), Норманн (Гацкан, 46), Зуев (Глебов, 46), Попов (Вебер, 70), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов (Медведь, 89)