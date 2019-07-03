«Ростов» обыграл ЦСКА на Кубке Матч Премьер

встречались в рамках предсезонного Кубка Матч Премьер.

Встреча завершилась победой ростовчан со счетом 2:1.

«Ростов» вышел вперед на 9-й минуте матча — после паса Алексея Ионова в касание мяч в сетку отправил Эльдор Шомуродов.

В середине первого тайма ЦСКА сравнял счет. Федор Чалов сыграл на добивании после удара Ивана Облякова.

Перед самым перерывом Шомуродов оформил дубль — ударом в ближний угол нападающий завершил контратаку «Ростова» три в два.

ЦСКА потерпел третье поражение на турнире и занял последнее место. «Ростов» набрал 6 очков в трех играх и сравнялся с «Краснодаром», у которого еще есть матч в запасе.