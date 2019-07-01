Алжир — Танзания: счет матча 3:0, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций.

Встреча группы C, которая прошла в Каире, завершилась со счетом 3:0.

Дубль в составе победителей оформил Адам Уна, отличившийся на 39-й и 45+1-й минутах. Еще один точный удар на 34-й минуте нанес Ислам Слимани, в активе которого также две результативные передачи.

В еще одном матче этой группы сборная Сенегала уверенно разобралась с Кенией – 3:0.

В итоге сборная Алжира выиграла группу (9 очков), Сенегал занял второе место (6 очков), Кения — третье (3 очка), а Танзания — четвертое (0 очков). 0