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    Алжир обыграл Танзанию на Кубке африканских наций

    Алжир — Танзания: счет матча 3:0, обзор голов

    Кубок Африки-2019 Сборная Алжира Сборная Сенегала
    Сборная Алжира нанесла поражение команде Танзании в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций.

    Ислам Слимани
    Ислам Слимани

    Встреча группы C, которая прошла в Каире, завершилась со счетом 3:0.

    Дубль в составе победителей оформил Адам Уна, отличившийся на 39-й и 45+1-й минутах. Еще один точный удар на 34-й минуте нанес Ислам Слимани, в активе которого также две результативные передачи.

    В еще одном матче этой группы сборная Сенегала уверенно разобралась с Кенией – 3:0.

    В итоге сборная Алжира выиграла группу (9 очков), Сенегал занял второе место (6 очков), Кения — третье (3 очка), а Танзания — четвертое (0 очков). 0

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