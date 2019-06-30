ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АриПриятный бонус для «Краснодара». «Быки» близки к победе на Кубке Матч Премьер
  • 21:12
    • Сборная Мадагаскара выиграла группу на дебютном Кубке африканских наций
  • 21:03
    • «Спартак» победил ЦСКА на Кубке Матч Премьер
  • 20:38
    • Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
  • 20:22
    • Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
  • 19:43
    • «Даллас» выкупил контракт Ничушкина
    Все новости спорта

    Федун сравнил стоимость проведения турнира в Австрии и в России

    Спартак Футбол России Кубок Матч Премьер
    Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему Кубок Матч Премьер решили провести в Австрии, а не в России.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Мы только что разговаривали с организатором, он говорит, что в России такие турниры проводить невозможно.

    Если делать в Сочи, будет намного дороже, в июне отели там стоят в три раза дороже, чем в Австрии, аренда поля — примерно в два раза дороже. Плюс очень плохая транспортная доступность. Для Краснодарского края, может быть, это хорошо, для нас — не очень. Можно попробовать играть там зимой, но могут быть сильные дожди.

    Не знаю, насколько будет корректно, если проводить турнир в Москве для московских команд. Других городов просто нет. Мы были бы не против сыграть на таком турнире в Москве, собрали бы 45 тысяч болельщиков.

    Нужно задумываться над тем, чтобы делать базы в Саранске или Нижнем Новгороде. Чтобы были поля и гостиницы», — приводит слова Федуна Sport24.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лето «Спартака». С надеждой вернуться в топ-3
  • 27/06/2019 в 22:54
    •
  • Прогноз
  • Испания U21 — Германия U21
  • 1.70
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет молодежный чемпионат Европы?
  • Испания U21 — Германия U21. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Остановит ли Уганда Египет?
  • Уганда — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Отправят ли американцы домой сборную Кюрасао?
  • США — Кюрасао. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Чили заслуженно вышла в полуфинал Футбол Колумбия мучится от проклятия ЧилиРеакция прессы на матч Колумбия — Чили Вчера в 17:380
  • 19:07
    • Ферстаппен прервал победную серию «Мерседеса»
  • 13:40
    • «Краснодар» крупно обыграл «Ростов» на турнире в Австрии
  • 12:05
    • Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Два трансфера, которые жизненно необходимы «МЮ»«Манчестер Юнайтед» нуждается в центральном защитнике и центральном полузащитнике Вчера в 18:120
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Египет выиграть все матчи группы А?
  • 3.41
    •
  • 22:34
    • Федун сравнил стоимость проведения турнира в Австрии и в России
  • 20:05
    • «Шальке» продлил контракт с полузащитником
  • 19:58
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Жилиной», «Рубин» уступил «Нижнему Новгороду»
    Лионель Месси Футбол Аргентинский коктейль. Неоднозначный на вкус, но с капелькой Месси«Бело-голубые» обыграли Венесуэлу и вышли в полуфинал Кубка Америки Вчера в 12:380
  • 08:31
    • Мексика по пенальти одолела Коста-Рику и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
  • 08:00
    • Нганну нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC в Миннеаполисе
  • 15:23
    • «Зенит» нацелился на защитников «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие