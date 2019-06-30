Хавбек сборной Колумбии подтвердил предложение от «Зенита»

Полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбиизаявил, что, скорее всего, сменит команду в это трансферное окно.

22-летний хавбек подтвердил, что у него есть предложения от российского «Зенита» и португальского «Порту».

«На данный момент ничего не решено. Есть два предложения, я спокоен. Вероятнее всего, я не буду игроком "Атлетико Хуниор" во второй половине сезона.

Вильмар Барриос сказал, что "Зенит" — очень хороший клуб, что мне здорово поможет там наличие партнера по национальной команде. Но я спокоен, надеюсь принять лучшее решение.

"Порту"? Тренер и некоторые игроки, выступавшие там, говорили, что это хороший клуб для перехода», — цитирует Диаса Zona Cero.

В текущем сезоне Луис провел в составе «Атлетико Хуниор» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. 0