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    «Краснодар» может подписать форварда «АЗ Алкмаара»

    Трансферы Футбол России Краснодар АЗ Алкмар
    Полузащитник голландского «АЗ Алкмаар» Уссама Идрисси близок к переходу в «Краснодар», сообщает AD.

    Уссама Идрисси
    Уссама Идрисси

    Отметим, что Идрисси может стать третьем футболистом из голландского чемпионата, перешедшим в это летнее трансферное в краснодарскую команду. Ранее состав «быков» пополнили полузащитники Юнес Намли из «ПЕК Зволле» и Тонни де Вильена из «Фейеноорда».

    23-летний хавбек выступает за клуб из Алкмаара с января 2018 года. В 54 матчах он забил 20 мячей и сделал 15 голевых передач. Его контракт с АЗ истекает летом 2022 года.

    Идрисси сначала играл за сборную Голландии различных возрастов, но затем решил выступать за Марокко. 0

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