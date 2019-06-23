«Краснодар» может подписать форварда «АЗ Алкмаара»

Полузащитник голландскогоблизок к переходу в, сообщает AD.

Отметим, что Идрисси может стать третьем футболистом из голландского чемпионата, перешедшим в это летнее трансферное в краснодарскую команду. Ранее состав «быков» пополнили полузащитники Юнес Намли из «ПЕК Зволле» и Тонни де Вильена из «Фейеноорда».

23-летний хавбек выступает за клуб из Алкмаара с января 2018 года. В 54 матчах он забил 20 мячей и сделал 15 голевых передач. Его контракт с АЗ истекает летом 2022 года.

Идрисси сначала играл за сборную Голландии различных возрастов, но затем решил выступать за Марокко. 0