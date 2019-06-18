СМИ: РПЛ передумает расширять лигу

Российская Премьер-лига, скорее всего, откажется от расширения до 18 команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, рабочая группа, созданная по этому вопросу, пришла к выводу, что можно увеличить количество матчей, сохранив нынешнее число команд — 16, в связи с чем вероятность расширения невелика.

Прорабатываются три основных варианта.

Первый – после окончания двухкругового турнира последняя команда вылетает, оставшиеся делятся на три пятерки. Первая пятерка разыгрывает четыре места в еврокубки, вторая — одну в Лигу Европы, в третьей определяются вылетающие команды. Из плюсов: напряженная борьба в концовке, повышенный интерес. Из минусов — низкий интерес к последней пятерке, нечетное число команд (одной придется пропускать тур).

Второй – команды проводят турнир в один круг, потом делятся на восьмерки и играют в два круга. В первой восьмерке определяются участники еврокубков, во второй — вылетающие. Плюсы: больше матчей с участием топ-клубов и повышенный интерес к первой восьмерке. Минусы: низкий интерес ко второй восьмерке.

Третий — команды проводят двухкруговой турнир, а потом делятся на восьмерки и проводят один круг (такой применяется в Польше). Плюсы и минусы аналогичны второму варианту. 0