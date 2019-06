«Стяуа», «Рейнджерс» и «Легия» узнали соперников по квалификации Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы сезона-2019/20, которая принесла следующие результаты:

«Мальме» (SWE) — «Баллимина Юнайтед» (NIR)/«Рунавик» (FRO)

«Коннас-Ки» (WAL) — «Килмарнок» (SCO)

«Брейдаблик» (ISL) — «Вадуц» (LIE)

«Бранн» (NOR) — «Шэмрок Роверс» (IRL)

«Витебск» (BLR) — «КуПС» (FIN)

«Ордабасы» (KAZ) — «Торпедо» Кутаиси (GEO)

«Сант-Хулиа» (AND)/«Европа» (GIB) — «Легия» (POL)

«Гзира Юнайтед» (MLT) — «Хайдук» (CRO)

«Раднички» (SRB) — «Флора» (EST)

ЦСКА София (BUL) — «Титоград» (MNE)

«Маккаби» Хайфа (ISR) — «Мура» (SVN)

«Дебрецен» (HUN) — «Кукес» (ALB)

«Женесс» (LUX) — «Тобол» (KAZ)

«Стяуа» (ROU) — «Милсами» (MDA)

«Чукарички» (SRB) — «Бананц» (ARM)

«Крузейдерс» (NIR) — Б-36 (FRO)

«Интер» Турку (FIN) — «Брондбю» (DEN)

«Приштина» (KOS)/«Сент-Джозефс» (GIB) — «Рейнджерс» (SCO)

«Корк» (IRL) — «Прогрес» (LUX)/«Кардифф Мет Юниверсити» (WAL)

«Мольде» (NOR) — «КР Рейкьявик» (ISL)

«Левски» (BUL) — «Ружомберок» (SVK)

«Академия Пандев» (MKD) — «Зриньски» (BIH)

«Зета» (MNE) — «Фехервар» (HUN)

«Шахтер» Солигорск (BLR) — «Хибернианс» (MLT)

«Нефтчи» (AZE) — «Сперанца» (MDA)

«Олимпия» (SVN) — РФШ (LVA)

«Гонвед» (HUN) — «Жальгирис» (LTU)

«Радник» (BIH) — «Спартак» Трнава (SVK)

«Фола» (LUX) — «Чихура» (GEO)

«Алашкерт» (ARM) — «Македония» (MKD)

«Динамо» Тбилиси (GEO) — «Ла Фиорита» (SMR)/«Энгордани» (AND)

«Широки Бриег» (BIH) — «Кайрат» (KAZ)

«Кауно Жальгирис» (LTU) — «Аполлон» (CYP)

«Вентспилс» (LVA) — «Теута» (ALB)

«Краковия» (POL) — «Дунайска Стреда» (SVK)

«Стьярнан» (ISL) — «Левадия» (EST)

«Барри Таун» (WAL)/«Клифтонвил» (NIR) — «Хеугесунн» (NOR)

«Ритеряй» (LTU) — «Клаксвик» (FRO)/«Тре Фиори» (SMR)

«Динамо» Миснк (BLR) — «Лиепая» (LVA)

«Норчепинг» (SWE) — «Сент-Патрикс» (IRL)

«Абердин» (SCO) — «РоПС» (FIN)

«Домжале» (SVN) — «Бальцан» (MLT)

«Лячи» (ALB) — «Хапоэль» Беэр-Шева (ISR)

«Будучность» (MNE) — «Нарва» (EST)

«Сабаил» (AZE) — «Университатя» (ROU)

«Пюник» (ARM) — «Шкупи» (MKD)

АЕК (CYP) — «Петрокуб» (MDA)

Первые матчи между командами состоятся 11 июля, а ответные — 18 июля.

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда ЛЕ состоится в среду, 19 июня. 0