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    «Стяуа», «Рейнджерс» и «Легия» узнали соперников по квалификации Лиги Европы

    Лига Европы Жеребьевка Календарь Лиги Европы
    В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы сезона-2019/20, которая принесла следующие результаты:

    Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы
    Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы

    «Мальме» (SWE) — «Баллимина Юнайтед» (NIR)/«Рунавик» (FRO)
    «Коннас-Ки» (WAL) — «Килмарнок» (SCO)
    «Брейдаблик» (ISL) — «Вадуц» (LIE)
    «Бранн» (NOR) — «Шэмрок Роверс» (IRL)
    «Витебск» (BLR) — «КуПС» (FIN)
    «Ордабасы» (KAZ) — «Торпедо» Кутаиси (GEO)
    «Сант-Хулиа» (AND)/«Европа» (GIB) — «Легия» (POL)
    «Гзира Юнайтед» (MLT) — «Хайдук» (CRO)
    «Раднички» (SRB) — «Флора» (EST)
    ЦСКА София (BUL) — «Титоград» (MNE)
    «Маккаби» Хайфа (ISR) — «Мура» (SVN)
    «Дебрецен» (HUN) — «Кукес» (ALB)
    «Женесс» (LUX) — «Тобол» (KAZ)
    «Стяуа» (ROU) — «Милсами» (MDA)
    «Чукарички» (SRB) — «Бананц» (ARM)
    «Крузейдерс» (NIR) — Б-36 (FRO)
    «Интер» Турку (FIN) — «Брондбю» (DEN)
    «Приштина» (KOS)/«Сент-Джозефс» (GIB) — «Рейнджерс» (SCO)
    «Корк» (IRL) — «Прогрес» (LUX)/«Кардифф Мет Юниверсити» (WAL)
    «Мольде» (NOR) — «КР Рейкьявик» (ISL)
    «Левски» (BUL) — «Ружомберок» (SVK)
    «Академия Пандев» (MKD) — «Зриньски» (BIH)
    «Зета» (MNE) — «Фехервар» (HUN)
    «Шахтер» Солигорск (BLR) — «Хибернианс» (MLT)
    «Нефтчи» (AZE) — «Сперанца» (MDA)
    «Олимпия» (SVN) — РФШ (LVA)
    «Гонвед» (HUN) — «Жальгирис» (LTU)
    «Радник» (BIH) — «Спартак» Трнава (SVK)
    «Фола» (LUX) — «Чихура» (GEO)
    «Алашкерт» (ARM) — «Македония» (MKD)
    «Динамо» Тбилиси (GEO) — «Ла Фиорита» (SMR)/«Энгордани» (AND)
    «Широки Бриег» (BIH) — «Кайрат» (KAZ)
    «Кауно Жальгирис» (LTU) — «Аполлон» (CYP)
    «Вентспилс» (LVA) — «Теута» (ALB)
    «Краковия» (POL) — «Дунайска Стреда» (SVK)
    «Стьярнан» (ISL) — «Левадия» (EST)
    «Барри Таун» (WAL)/«Клифтонвил» (NIR) — «Хеугесунн» (NOR)
    «Ритеряй» (LTU) — «Клаксвик» (FRO)/«Тре Фиори» (SMR)
    «Динамо» Миснк (BLR) — «Лиепая» (LVA)
    «Норчепинг» (SWE) — «Сент-Патрикс» (IRL)
    «Абердин» (SCO) — «РоПС» (FIN)
    «Домжале» (SVN) — «Бальцан» (MLT)
    «Лячи» (ALB) — «Хапоэль» Беэр-Шева (ISR)
    «Будучность» (MNE) — «Нарва» (EST)
    «Сабаил» (AZE) — «Университатя» (ROU)
    «Пюник» (ARM) — «Шкупи» (MKD)
    АЕК (CYP) — «Петрокуб» (MDA)

    Первые матчи между командами состоятся 11 июля, а ответные — 18 июля.

    Жеребьевка 2-го квалификационного раунда ЛЕ состоится в среду, 19 июня. 0

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