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    Новый вызов для Билича. Хорват будет работать в Чемпионшипе

    Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион»

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    Славен Билич
    Славен Билич
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    Хорватский специалист Славен Билич стал новым главным тренером «Вест Бромвич Альбион». BBC рассказывает о назначении хорвата и поставленной перед ним задачей, а также напоминает о его предыдущей карьере.
    «Вест Бромвич Альбион» подписал двухлетний контракт с хорватским тренером Славеном Биличем.

    50-летний специалист не работал в Англии с тех пор, как был уволен из «Вест Хэма» в 2017 году. На посту главного тренера «Вест Брома» он сменил Даррена Мура, который был отправлен в отставку еще в марте, когда команда шла на четвертом месте в Чемпионшипе. Под руководством Джимми Шэна «дрозды» пробились в плей-офф, но уже в полуфинале были выбиты из борьбы «Астон Виллой».

    «С момента нашей первой беседы со Славеном мы были поражены его энтузиазмом и воодушевлением касательно поставленной задачи. Он полон решимости вернуться в АПЛ и верит в то, что может сделать это с "ВБА". Мы считаем, что он отлично подходит для нас. Его опыт и качества — это как раз то, что нам нужно», — подчеркнул технический директор «Вест Брома» Люк Доулинг.

    Славен Билич
    globallookpress.com

    Бывший защитник «Вест Хэма» и «Эвертона» Билич провел шесть лет во главе сборной Хорватии в период с 2006 по 2012 годы. Он дважды выводил команду на чемпионат Европы. На клубном уровне Билич также работал с «Хайдуком», московским «Локомотивом» и «Бешикташем».

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    • Летом 2015-го он присоединился к «Вест Хэму» и в свой первый привел команду к седьмому месту в английской Премьер-лиге, а в сезоне 2016-2017 — к одиннадцатому.

    После увольнения из «Вест Хэма» в ноябре 2017 года Билич провел пять месяцев в Саудовской Аравии, где тренировал «Аль-Иттихад».

    Славен Билич
    globallookpress.com

    «Мы хотим улучшить игру команды. "Вест Бромвич" убедил меня в том, что они действительно хотят вернуться в АПЛ. У клуба есть как краткосрочный проект, так и долгосрочный, и они не конфликтуют между собой», — сказал Билич.

    «Когда руководство "Вест Брома" дало понять, что видят во мне того, кто возглавит команду, чтобы добиться поставленных целей, мне не пришлось думать дважды», — добавил хорват.

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    • Харизма и страсть Славена Билича могли бы стать очень важным элементом для объединения разъединенной фан-базы «Вест Бромвича», считает автор BBC Роб Герни.

    Однако у «Вест Брома» есть также задача сократить расходы на зарплату, которую поставил исполнительный директор Марк Дженкинс. Биличу придется изрядно суетиться за два месяца до старта сезона, чтобы его назначение в итоге оказалось успешным.

    Команда, которую он принял, начнет подготовку к новому сезону уже в следующий понедельник, но, скорее всего, к моменту старта нового чемпионата 3 августа она будет выглядеть совсем иначе. 0

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