ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарКопа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?
  • 23:48
    • Гол Ионова принес сборной России победу над Кипром
  • 20:39
    • Украина пробилась в финал молодежного ЧМ-2019, обыграв Италию
  • 00:04
    • Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию
  • 22:22
    • Дасаев: Обидно, что первым номером сборной России стал натурализованный игрок
  • 19:53
    • Казахстан забил четыре мяча Сан-Марино
    Все новости спорта

    Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию

    Евро-2020 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Турции Сборная Исландии
    Сборная Франции разгромила команду Андорры (4:0) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Килиан Мбаппе (11-я минута), Виссам Бен-Йеддер (30), Флориан Товен (45+1) и Курт Зума (60).

    Отметим, что забитый в этом матче гол для 20-летнего Мбаппе стал 100-м в профессиональной карьере.

    В параллельном матче группы Н сборная Турции на выезде уступила команде Исландии — 1:2.

    Победу исландцам принес дубль Рагнара Сигурдссона на 21-й и 32-й минутах. За турков отличился Дорукхан Токёз на 40-й минуте.

    Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2)

    Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Апатия чемпионов мира. Французы проиграли в Конье
  • 09/06/2019 в 14:59
    •
  • Прогноз
  • Кубок Америки-2019
  • 2.10
  • 15/06/2019 в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бостон» или «Сент-Луис» — кто выиграет Кубок Стэнли в решающем матче серии?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Возвращение Моуринью в «Челси». Реальность или безумие?Португалец говорит, что готов изменить свое отношение к работе Вчера в 14:390
  • 15:56
    • Эриксен склоняется к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
  • 15:16
    • «Спартаку» приписывают интерес к сыну Георге Хаджи
  • 15:06
    • Игрок «Локомотива» договорился о заключении контракта с турецким клубом
    Нелсон Семеду Футбол Трансферный дайджест. 4 — 10 июняКуда собрался защитник «Барселоны», что мешает игроку «Лиона» перейти в «Реал», готов ли к европейскому вызову лучший бомбардир РПЛ другие трансферные новости последних дней 10/06/2019 в 23:160
  • Экспресс дня

  • Смогут ли россияне одержать еще одну разгромную победу?
  • 2.73
    •
  • 23:56
    • Германия забила 8 мячей сборной Эстонии
  • 23:36
    • Шляхтин: Не знаю, приходили ли Сильнову какие-то претензии или обвинения
  • 23:23
    • Корея обыграла Эквадор в полуфинале молодежного ЧМ-2019
    Роналду выиграл третий трофей за год Футбол Португалия установила гегемонию в ЕвропеРеакция прессы на победу Португалии в Лиге наций 10/06/2019 в 15:160
  • 14:52
    • Де Лигт примет решение о будущем в отпуске
  • 23:00
    • Буффон может заменить Касильяса в «Порту»
  • 22:50
    • Два клуба РПЛ интересуется польским футболистом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие