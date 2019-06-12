Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию

разгромила(4:0) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

В составе победителей отличились Килиан Мбаппе (11-я минута), Виссам Бен-Йеддер (30), Флориан Товен (45+1) и Курт Зума (60).

Отметим, что забитый в этом матче гол для 20-летнего Мбаппе стал 100-м в профессиональной карьере.

В параллельном матче группы Н сборная Турции на выезде уступила команде Исландии — 1:2.

Победу исландцам принес дубль Рагнара Сигурдссона на 21-й и 32-й минутах. За турков отличился Дорукхан Токёз на 40-й минуте.

Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2)

Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место. 0