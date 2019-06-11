Азербайджан — Словакия: счет матча 1:5, обзор голов

одержала гостевую победу над(5:1) в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е.

Дублем в составе победителей отметился на 30-й и 57-й минутах Марек Гамшик. Благодаря этому полузащитник стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии с 24 голами, опередив прежнего рекордсмена Роберта Виттека (23).

Еще по голу забили полузащитники Станислав Лоботка (8-я минута), Юрай Куцка (27), а также защитник Давид Ганцко (85).

Автором единственного гола сборной Азербайджана стал на 29-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев.

Сборная Словакии набрала 6 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Е. Национальная команда Азербайджана (0) — на последнем, 5-м месте. Сборная Венгрии (6) занимает 2-е место, Хорватия (6) — на 3-м месте, Уэльс (3) — на 4-й строчке. 0