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    Украина U20 — Италия U20: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала ЧМ-2019 до 20 лет

    ФИФА Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Италии Футбол Италии
    Молодежная сборная Украины до 20 лет сразится со сборной Италии U20. Команды сыграют в Гдыне. Это будет первый полуфинальный поединок в рамках чемпионата мира по футболу 2019 года среди коллективов до 20 лет. Начало в 18:30 мск.

    Футболисты сборной Украины
    Футболисты сборной Украины

    Сборная Украины — одна из немногих команд на этом мундиале, которая не потерпела ни одного поражения. В 5 играх украинский коллектив одержал 4 победы и раз сыграл вничью. В обороне у «желто-синих» все в порядке, поскольку за весь турнир номинальные хозяева пропустили всего 3 гола. Итальянцев ожидает тяжелое соперничество.

    Италия имеет такую же статистику по выступлениям — 4 победы и одна ничья. Со своей группы «лазурная команда» вышла с первой позиции, набрав 7 пунктов. В отличие от украинцев, итальянцы уже пропускали больше одного мяча за игру. Это было в четвертьфинале, в противостоянии с Мали (4:2). В прошлый раз «синие» уступили англичанам 1:3, а затем одолели Уругвай и заняли 3 место.

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    Что касается коэффициентов, то здесь расклад такой: 3.26 на победу Украины, 2.55 на победу Италии и 2.93 на ничью. Вероятность прохода одной и другой команды оценивается коэффициентами 2.06 и 1.76 соответственно.

    Свой вердикт вынесли представители интернет-ресурса LiveSport.Ru. Они предложили вариант с коэффициентом 1.75.

    На LiveCup.Run можно будет последить за текстовой трансляцией матча Украина U20 — Италия U20. 0

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