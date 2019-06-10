Украина U20 — Италия U20: где и когда смотреть онлайн матча полуфинала ЧМ-2019 до 20 лет

Молодежная сборнаядо 20 лет сразится со сборнойU20. Команды сыграют в Гдыне. Это будет первый полуфинальный поединок в рамках чемпионата мира по футболу 2019 года среди коллективов до 20 лет. Начало в 18:30 мск.

Сборная Украины — одна из немногих команд на этом мундиале, которая не потерпела ни одного поражения. В 5 играх украинский коллектив одержал 4 победы и раз сыграл вничью. В обороне у «желто-синих» все в порядке, поскольку за весь турнир номинальные хозяева пропустили всего 3 гола. Итальянцев ожидает тяжелое соперничество.

Италия имеет такую же статистику по выступлениям — 4 победы и одна ничья. Со своей группы «лазурная команда» вышла с первой позиции, набрав 7 пунктов. В отличие от украинцев, итальянцы уже пропускали больше одного мяча за игру. Это было в четвертьфинале, в противостоянии с Мали (4:2). В прошлый раз «синие» уступили англичанам 1:3, а затем одолели Уругвай и заняли 3 место.

Все прогнозы на футбол

Что касается коэффициентов, то здесь расклад такой: 3.26 на победу Украины, 2.55 на победу Италии и 2.93 на ничью. Вероятность прохода одной и другой команды оценивается коэффициентами 2.06 и 1.76 соответственно.

Свой вердикт вынесли представители интернет-ресурса LiveSport.Ru. Они предложили вариант с коэффициентом 1.75.

На LiveCup.Run можно будет последить за текстовой трансляцией матча Украина U20 — Италия U20. 0