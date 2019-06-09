Англия по пенальти одолела Швейцарию в матче за третье место Лиги наций

в матче за третье место Лиги наций одержала победу над— 0:0 (6:5 по пенальти).

В основное время и в экстра-таймы команды счет открыть не смогли и игра перешла в серию пенальти, в которой голкипер Англичан Джордан Пикфорд сумел парировать удар Йосипа Дрмича, в то время как Ян Зоммер не сумел отразить ни одного удара.

Отметим, что Пикфорд также забил одиннадцатиметровый во время серии.

В финале турнира между собой сыграют команды Португалии и Голландии. Встреча состоится на стадионе «Драгау» и начнется в 19:00 по московскому времени.