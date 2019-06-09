Англия по пенальти одолела Швейцарию в матче за третье место Лиги наций

Фрагмент матча
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В основное время и в экстра-таймы команды счет открыть не смогли и игра перешла в серию пенальти, в которой голкипер Англичан Джордан Пикфорд сумел парировать удар Йосипа Дрмича, в то время как Ян Зоммер не сумел отразить ни одного удара.
Отметим, что Пикфорд также забил одиннадцатиметровый во время серии.
В финале турнира между собой сыграют команды Португалии и Голландии. Встреча состоится на стадионе «Драгау» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Лига наций УЕФА. Матч за 3-е место
Швейцария — Англия — 0:1 (0:0, 0:0, 5:6 пен.)
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Эльведи, Фернандеш (Закария, 61), Фройлер, Шакири (Цубер, 65), Джака, Мбабу, Сеферович (Окафор, 113)Англия: Пикфорд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Делф (Баркли, 105), Алли, Лингард (Санчо, 105), Стерлинг, Дайер, Александер-Арнолд, Кейн (Уилсон, 75)Предупреждения: Роуз (23), Лингард (27), Джака (116)