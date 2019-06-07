Южная Корея U20 — Сенегал U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет

В Бельско-Бяла состоится последний четвертьфинальный матч чемпионата мира U20. Соперниками будут сборные. Команды введут мяч в игру в 21:30 по Москве.

На этом мундиале сборная Южной Кореи показала, что она очень не любит уступать. После поражения от португальцев с минимальным счетом 1:0 корейцы выиграли 3 матча кряду, причем делали они это с отрывом в один мяч. Таким образом, видно, что «азиатские тигры» стараются не отступать от своей тактики и всегда пытаются «засушить» игру, чтобы дать сопернику как можно меньше шансов для взятия ворот.

Сенегал провел хорошую групповую кампанию, набрав 7 очков в 3 играх. Во всех трех случаях сенегальцы не пропустили ни одного гола, но все же ворота «львов терангов» были распечатаны нигерийцами в матче 1/8 финала (2:1). Команда явно не любит пропускать, поэтому очень вероятно, что данный поединок не станет исключением.

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3.80 и 2.16 букмекеры предлагают на победу одной и другой команды, считая тем самым фаворитом сенегальский коллектив. На ничью дают 3.13.

С точки зрения беттинга данный поединок является очень сложным, поскольку соперники практически равны. Однако сайт LiveSport.Ru все же провел анализ данных и сделал соответствующий вывод с коэффициентом 5.00.

Проследить за развитием событий в матче Южная Корея U20 — Сенегал U20 можно будет на сайте LiveCup.Run, перейдя вот по этой ссылке. 0