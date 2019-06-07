ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хамес РодригесБудущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 16:44
    • Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 14:00
    • Вондроушова и Барти сыграют в финале «Ролан Гаррос»
  • 13:18
    • «Спартак» продлил контракт с защитником
  • 12:27
    • ПСЖ лидирует в борьбе за де Лигта
  • 12:13
    • Источник: Рабьо решил остаться в ПСЖ
    Все новости спорта

    Южная Корея U20 — Сенегал U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет

    ФИФА Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Южной Кореи Сборная Сенегала
    В Бельско-Бяла состоится последний четвертьфинальный матч чемпионата мира U20. Соперниками будут сборные Южной Кореи и Сенегала. Команды введут мяч в игру в 21:30 по Москве.

    Диали Ндиайе
    Диали Ндиайе

    На этом мундиале сборная Южной Кореи показала, что она очень не любит уступать. После поражения от португальцев с минимальным счетом 1:0 корейцы выиграли 3 матча кряду, причем делали они это с отрывом в один мяч. Таким образом, видно, что «азиатские тигры» стараются не отступать от своей тактики и всегда пытаются «засушить» игру, чтобы дать сопернику как можно меньше шансов для взятия ворот.

    Сенегал провел хорошую групповую кампанию, набрав 7 очков в 3 играх. Во всех трех случаях сенегальцы не пропустили ни одного гола, но все же ворота «львов терангов» были распечатаны нигерийцами в матче 1/8 финала (2:1). Команда явно не любит пропускать, поэтому очень вероятно, что данный поединок не станет исключением.

    Все прогнозы на футбол

    3.80 и 2.16 букмекеры предлагают на победу одной и другой команды, считая тем самым фаворитом сенегальский коллектив. На ничью дают 3.13.

    С точки зрения беттинга данный поединок является очень сложным, поскольку соперники практически равны. Однако сайт LiveSport.Ru все же провел анализ данных и сделал соответствующий вывод с коэффициентом 5.00.

    Проследить за развитием событий в матче Южная Корея U20 — Сенегал U20 можно будет на сайте LiveCup.Run, перейдя вот по этой ссылке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 15:02
    •
  • Прогноз
  • Россия — Сан-Марино
  • 1.80
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отправят ли итальянцы Мали домой?
  • Италия U20 — Мали U20. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • На Фарерах ожидается результативный поединок
  • Фарерские острова — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли Сербия обыграть Украину во Львове?
  • Украина — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных Вчера в 20:110
  • 17:29
    • Газинский прооперирован в связи с травмой плеча
  • 16:34
    • Стала известна дата проведения матча за Суперкубок Англии
  • 16:03
    • Стал известен проект календаря ФНЛ-2019/20
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва Футбол Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил ШвейцарииСборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича Вчера в 14:480
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 18:13
    • «Ростов» продлил контракты с двумя игроками
  • 17:58
    • Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Суперфинала Мировой лиги
  • 17:44
    • «Манчестер Юнайтед» приобрел хавбека «Суонси»
    Новак Джокович Теннис «Ролан Гаррос». Вылет Халеп, Хачанов проиграл Тиму, успех ДжоковичаОбзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 18:170
  • 10:57
    • СМИ: Тухель не видит Неймара в ПСЖ
  • 10:43
    • «Барселона» начала переговоры по трансферу Рашфорда
  • 10:26
    • «Тоттенхэм» нашел замену Эриксену
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие