Южная Корея U20 — Сенегал U20. Прогноз (к. 5.00) и ставки на ЧМ-2019 U20 8 июня 2019 года

В субботу, 8 июня, в поединке четвертьфинала чемпионата мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет сыграют сборные Южной Кореи и Сенегала. Начало игры — 21:30 по мск. Прогноз на Южная Корея U20 — Сенегал U20.

Южная Корея U20

Южная Корея в чемпионатах мира среди игроков в возрасте до 20-ти выступает уже 15-й раз. И за все эти выступления только в 1983 году она заняла четвертое место.

На полях Польши «Воины Тэджу» также финишировали вторыми в своем квартете на групповом этапе, заработав в трех встречах шесть пунктов.

На старте турнира Южная Корея проиграла Португалии (0:1), но затем выиграла обе игры. Сначала повергла ЮАР (1:0), а в заключительном матче группы одолела Аргентину (2:1).

В 1/8 финала команда победила с результатом 1:0 Японию и стала единственным представителем Азии в четвертьфинале турнира.

Сенегал U20

По итогам первых двух туров сборная Сенегала имела стопроцентный результат. Сперва в первом матче она разгромила Таити со счетом 3:0, а затем победила Колумбию 2:0.

Картину ухудшила ничья против команды Польши — 0:0. Тем не менее, этот результат все равно позволил африканцам выиграть квартет с семью очками.

В 1/8 финала коллектив ожидала чисто континентальная дуэль против Нигерии. Соперник проиграл 1:2: такой счет установился на 50-й минуте, но «Львы Теранги» все-таки отстояли победу.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение африканцам, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех азиатской сборной оценивается в 3,40, а ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге матч выиграет Сенегал за 5,00. 0