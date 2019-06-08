Южная Корея U20 — Сенегал U20. Прогноз (к. 5.00) и ставки на ЧМ-2019 U20 8 июня 2019 года

Южная Корея U20
Южная Корея в чемпионатах мира среди игроков в возрасте до 20-ти выступает уже 15-й раз. И за все эти выступления только в 1983 году она заняла четвертое место.
На полях Польши «Воины Тэджу» также финишировали вторыми в своем квартете на групповом этапе, заработав в трех встречах шесть пунктов.
На старте турнира Южная Корея проиграла Португалии (0:1), но затем выиграла обе игры. Сначала повергла ЮАР (1:0), а в заключительном матче группы одолела Аргентину (2:1).
В 1/8 финала команда победила с результатом 1:0 Японию и стала единственным представителем Азии в четвертьфинале турнира.
Сенегал U20
По итогам первых двух туров сборная Сенегала имела стопроцентный результат. Сперва в первом матче она разгромила Таити со счетом 3:0, а затем победила Колумбию 2:0.
Картину ухудшила ничья против команды Польши — 0:0. Тем не менее, этот результат все равно позволил африканцам выиграть квартет с семью очками.
В 1/8 финала коллектив ожидала чисто континентальная дуэль против Нигерии. Соперник проиграл 1:2: такой счет установился на 50-й минуте, но «Львы Теранги» все-таки отстояли победу.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение африканцам, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех азиатской сборной оценивается в 3,40, а ничья — в 3,00.
Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге матч выиграет Сенегал за 5,00. 0