Прядкин: Принятие решения по расширению лиги — прерогатива исполкома РФС

Глава премьер-лиги Сергей Прядкин пояснил нюансы инициативы по расширению РПЛ до 18 клубов.

«Важно корректно формулировать происшедшее. В повестке дня общего собрания не было вопроса о расширении — мы рассматривали это в разделе "Разное", выполняя поручение исполкома — отработать вариант расширения и дать свое заключение комитету профессионального футбола РФС.

Провели опрос руководителей клубов, которые в целом поддержали идею расширения — с оговорками о целесообразности расширения при необходимости ужесточения инфраструктурных и финансовых параметров при увеличении числа участников.

Далее вопрос будет обсужден на заседании комитета профессионального футбола РФС, а принятие решения — прерогатива исполкома РФС. Говорить о расширении до принятия решения исполкомом рано», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс». 0