Бывший игрок «Арсенала» и «Реала» погиб в автомобильной аварии

Умер бывший футболист «Арсенала», «Реала», «Севильи» и сборной Испании

Как сообщает пресс-служба «Севильи», 35-летний игрок погиб в результате автомобильной аварии.

По данным AS, трагедия случилась в 11:40 по местному времени на трассе А-376. В аварии также погибли родственники футболиста Хонатан Рейес и Хуан Мануэль Кальдерон.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», за которую дебютировал в 16 лет. В 2004 году испанец перешел в «Арсенал» и помог команде выиграть чемпионат Англии.

После двух с половиной сезонов в Англии хавбек на правах аренды перешел в «Реал», но не закрепился в команде.

Летом 2007 года «Арсенал» продал его в «Атлетико», с которым Рейес дважды выиграл Лигу Европы. В январе 2012-го хавбек вернулся в «Севилью», с ней он еще трижды стал победителем Лиги Европы.

В 2016 году Рейес перешел в «Эспаньол», позже выступал за «Кордобу», а последним его клубом была «Эстремадура». 0