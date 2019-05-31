У Шиманьски очень хорошие перспективы в «Динамо», уверен Хохлов

Главный тренер «Динамо»прокомментировал подписание пятилетнего контракта с полузащитником «Легии» и сборной Польши

«Себастьян — фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева. Он провел качественный сезон в "Легии", во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе.

Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом. По всем качествам он нам подходит, и по спортивным, и, что немаловажно, человеческим.

Ему всего 20 лет, он уже начинает привлекаться в основную национальную сборную Польши из молодежной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шиманского очень хорошие.

Сделаем все необходимое, чтобы процесс адаптации в новом коллективе прошел как можно проще и быстрее, рассчитываем на Себастьяна как на футболиста, способного усилить игру команды, уже сейчас. Так что, добро пожаловать!», — приводит пресс-служба клуба слова Хохлова 0