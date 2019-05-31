Сборная Кореи обыграла Аргентину на молодежном ЧМ-2019

обыграла(2:1) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

В составе победителей голами отличились Се-Хон О (43-я минута) и Ен-Вук Чхо (58). Единственный гол аргентинцев забил на 88-й минуте Кристиан Феррейра, выступающий за «Ривер Плейт».

В параллельном матче сборная ЮАР сыграла вничью с командой Португалии (1:1).

Счет в матче открыл португальский нападающий «Спортинга» Рафаэл Леау (19). Во втором тайме гол с одиннадцатиметровой отметки забил на 52-й минуте Табисо Моньяне.

По итогам трех туров в группе F сборные Аргентины и Кореи обеспечили себе выход в стадию плей-офф турнира, набрав по шесть очков.

У команды Португалии еще есть шанс пройти в 1/8 финала турнира, если по итогам следующего тура она попадет в четверку лучших сборных, среди занявших третье место.

Сборная ЮАР набрала одно очко в трех матчах. 0