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    «Зенит» упразднил должность президента

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    Петербургский «Зенит» упразднил должность президента клуба.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Александр Медведев, ранее занимавший пост президента, стал генеральным директором.

    «С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий.

    Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

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