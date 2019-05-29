Петербургский «Зенит» упразднил должность президента клуба.

Александр Медведев, ранее занимавший пост президента, стал генеральным директором.

«С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий.

Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Медведев получил назначение в «Зенит» в феврале этого года. 0