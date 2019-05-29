Медведев призвал доработать идею об ужесточении потолка зарплат

Первый президент КХЛвысказался о возможно ужесточении потолка зарплат в лиге.

С сезона 2020/21 планируется введение жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей. На сезон 2019/20 потолок должен составить 800 млн рублей + 30% штрафа за превышение.

«За любой красивой концепцией должна быть глубокая проработка, потому что вопросы финансовой дисциплины, прозрачности финансовых взаимоотношений между клубами, между клубами и лигой, стояли с самого начала. Неслучайно была служба финансового контроля, работа которой привела к тому, что не только 50 оттенков серого, но и ни одного цвета серого в КХЛ не осталось.

Нынешняя идея потолка зарплат хорошая, но ее реализация на определенных низких уровнях может привести к тому, что клубы будут подталкивать к новому прочтению книги "50 оттенков серого", а это крайне опасно, потому что ситуация приведет к вознаграждениям не через заработанную плату, а через другие формы, не предусматривающие уплату налогов. А зачем нам это нужно, когда мы живем в прозрачном финансовом мире?

Я надеюсь, что КХЛ продолжит обсуждение этой темы с учетом всех факторов риска, и, самое главное, чтобы игроки понимали, за что они играют. И чтобы в этих условиях не было никаких "творческих изобретений" из категории "50 оттенков серого".

Я не хочу никого критиковать. Тем более решение пока не принято и тема будет обсуждаться. И я надеюсь, что обсуждаться она будет профессионально и с учетом всех факторов. Очень важно сохранить прозрачность финансовых взаимоотношений между клубами, между клубами и лигой, между клубами и игроками. Если эти три критерия будут выполнены, то я обеими руками за потолок. Но главное, чтобы головой не стукнуться об этот потолок», — приводит слова Медведева РИА Новости. 0