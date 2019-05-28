«Барселона» в ближайшее время объявит об отставке Вальверде

Главный тренерв ближайшее время будет уволен, утверждает Football Espana.

По данным источника, руководство «сине-гранатовых» приняло решение отправить 55-летнего специалиста в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Официально об этом должно быть объявлено сегодня, 28 мая.

Напомним, Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. В минувшей кампании каталонцы стали чемпионами Испании, однако уступили «Валенсии» в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

Основным кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба является наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. 0