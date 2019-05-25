«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыеву

«Рубин» рассматривает нескольких кандидатов на случай, если главный тренер командыуйдет в отставку, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Ранее Бердыев намекнул, что окончании сезона может покинуть казанский клуб.

В список кандидатов на пост наставника входят Игорь Черевченко, Рашид Разхимов, Роберт Евдокимов, Роман Шаронов и Юрий Уткульбаев.

При этом имя нового главного тренера казанского клуба будет зависеть от решения CAS по апелляции на участие команды в европейских клубных турнирах.

Если дисквалификация будет сокращена с двух лет до одного года, «Рубин» постарается пригласить Черевченко, Рахимова или Евдокимова. Если апелляция будет отклонена, то ставка будет сделана на более молодых Шаронова или Уткульбаева. 0