Бердыев расскажет о планах на будущее после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина»прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба по окончании сезона.

«Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы, в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом.

Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Рустему Сайманову, и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому, с точки зрения денег, со стороны тренерского коллектива проблем нет.

Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплоченного коллектива. Например, сегодняшний "Арсенал" Тула — небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. Тоже самое в "Ростове" было, где все были одной семьей. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьей.

Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своем решении мы объявим после матча с "Краснодаром" в РПЛ», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». 0