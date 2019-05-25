Армавир — СКА-Хабаровск (25.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 15:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Армавир» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Армавир»).

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