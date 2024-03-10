В рамках 22-го тура чемпионата России 10 марта пройдет матч «Кубань» — «Арсенал» Тула. Начало — 15:00 (мск). «Кубань» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кубань»

Турнирное положение: «Кубань» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент краснодарцы плетутся на 16 месте.

При этом «Кубань» выиграла всего лишь 5 раз в сезоне. Да и с атакой огромные проблемы: всего 17 точных ударов.

Кубань — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.003.351.98Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Кубань» дома уступила «Шиннику» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кубань» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Крайне слабый рестарт сезона для команды стал настоящим ударом. Да и вообще, сохранить место в первой лиге будет очень непросто.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела боеспособным коллективом. Да и проблем в игре кубанцев сонм.

Матчи против «канониров» для команды исторически складываются довольно удачно. Из трех очных поединков «Кубань» выиграла дважды при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что «Кубань» постарается добыть первую весеннюю победу. Отступать краснодарцам просто некуда.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки в нынешнем сезоне борются за возвращение в элиту российского футбола. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» Тула проигрывает реже всех в лиге — всего 3 раза. Вот только травма лидера атак Джонатана Окоронкво явно ударит по результативности команды.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять три очка. «Арсенал» Тула уверенно одолел «моряков» (2:0).

Причем в контрольных матчах туляки также выглядели прилично. «Канониры» отлично подготовились к весенней части сезона.

Вообще, «Арсенал» Тула явно прибавляет. Да и позитивный вечерний старт явно придаст команде сил и мотивации на новые свершения.

Не сыграют: Джонатан Окоронкво — травмирован.

Состояние команды: Пока что туляки видятся в числе фаворитов турнира. Команда имеет сильный по именам состав.

Главной ценностью «канониров» являются надежные тылы. В 21 поединке команда пропустила в свои ворота всего 15 мячей.

А вот реализация даже при наличии Окоронкво подводила. Туляки настреляли всего лишь 28 мячей, что явно мало для одного из лидеров.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Арсенал» Тула явно постарается сыграть первым номером.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула проигрывает реже всех в лиге — 3 раза

Кубанцы в среднем забивают меньше гола за матч

Последняя очная встреча завершилась победой туляков (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Канониры» сражаются за выход в РПЛ, а значит, будут максимально активны в атаке.

Даже без Окоронкво туляки явно не должны иметь проблем в матче с одним из аутсайдеров первенства.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.18