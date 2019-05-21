Эмери: Не ехать в Баку — личное решение Мхитаряна

Главный тренервысказался касательно ситуации с полузащитником, который пропустит финал Лиги Европы из-за конфликта Азербайджана и Армении.

«Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку», — сказал Эмери. которого цитирует пресс-служба «Арсенала».

«Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках», — добавил Эмери.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, который Мхитарян ранее посещал. 0