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    Эмери: Не ехать в Баку — личное решение Мхитаряна

    Лига Европы Арсенал Футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался касательно ситуации с полузащитником Генрихом Мхитаряном, который пропустит финал Лиги Европы из-за конфликта Азербайджана и Армении.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    «Это плохие новости для нас, но мы ничего не можем поделать. Я говорил с Мхитаряном сегодня утром. Это личное решение Генриха, и мы должны его уважать. Я не понимаю политических проблем, но должен отнестись с уважением. Он хочет играть и помогать нам, находясь с командой, но, поговорив с семьей, решил не ехать в Баку», — сказал Эмери. которого цитирует пресс-служба «Арсенала».

    «Я не могу заставить Мхитаряна отправиться на матч с нами, потому что уважаю его. Для меня важно наличие Генриха в составе, его качества и трудоспособность, но ситуация не в моих руках», — добавил Эмери.

    Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха, который Мхитарян ранее посещал. 0

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