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    «Енисей» — «Динамо»: стартовые составы команд

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    Объявлены стартовые составы «Енисея» и московского «Динамо» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Енисей» — «Динамо»: стартовые составы команд
    «Енисей» — «Динамо»: стартовые составы команд

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов, Семакин, Огуде, Сарр, Кутьин, Соболев.

    Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Гаджибеков, Комков, Савичев, Хубулов.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

    Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичёв, Черных, Марков.

    Матч «Енисей» — «Динамо» пройдет сегодня, 19 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало игры — в 14:00 по мск.

    «Динамо» с 31 очком занимает 12-ю строку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» (19 баллов) — на последнем, 16-м месте. 0

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