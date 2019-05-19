«Енисей» — «Динамо»: стартовые составы команд
ФК «Енисей»
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комолов, Семакин, Огуде, Сарр, Кутьин, Соболев.
Запасные: Нестеренко, Едапин, Рожков, Гаджибеков, Комков, Савичев, Хубулов.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичёв, Черных, Марков.
Матч «Енисей» — «Динамо» пройдет сегодня, 19 мая, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Начало игры — в 14:00 по мск.
«Динамо» с 31 очком занимает 12-ю строку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» (19 баллов) — на последнем, 16-м месте. 0