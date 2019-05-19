«Урал» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св выездном матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

«Железнодорожники» вышли вперед на 21-й минуте, когда Антон Миранчук в касание замкнул прострельную передачу Рифата Жемалетдинова.

«Шмели» отыгрались на 39-й минуте усилиями Андрея Панюкова, поразившего чужие ворота ударом с центра штрафной площади.

В самом начале второго тайма хозяева получили минимальный перевес. Марко Араторе выполнил навес на Эрика Бикфалви, который пробил головой. Гильерме успел среагировать, но оказался бессилен после добивания Отмана Эль-Кабира.

На 64-й минуте «Локо» восстановил паритет благодаря пенальти, который заработал Жемалетдинов, а реализовал Антон Миранчук, оформив дубль.

Еще через пару минут «Урал» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Стефан Страндберг. Несмотря на численное преимущество, гостям не удалось вырвать победу.

РПЛ. 29-й тур «Урал» — «Локомотив» — 2:2 (1:1) Голы: 0:1 — 21 Миранчук, 1:1 — 39 Панюков, 2:1 — 46 Эль-Кабир, 2:2 — 64, пенальти Миранчук«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Бикфалви, Араторе, Панюков (Ароян, 76)«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53)Предупреждения: Страннберг (64), Кварацхелия (69)Удаление: Страннберг (66)

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (53 очка), а «Урал» — 11-е (35 очков). 0