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    «Локомотив» не сумел выиграть у «Урала»

    «Урал» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в выездном матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

    «Железнодорожники» вышли вперед на 21-й минуте, когда Антон Миранчук в касание замкнул прострельную передачу Рифата Жемалетдинова.

    «Шмели» отыгрались на 39-й минуте усилиями Андрея Панюкова, поразившего чужие ворота ударом с центра штрафной площади.

    В самом начале второго тайма хозяева получили минимальный перевес. Марко Араторе выполнил навес на Эрика Бикфалви, который пробил головой. Гильерме успел среагировать, но оказался бессилен после добивания Отмана Эль-Кабира.

    На 64-й минуте «Локо» восстановил паритет благодаря пенальти, который заработал Жемалетдинов, а реализовал Антон Миранчук, оформив дубль.

    Еще через пару минут «Урал» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Стефан Страндберг. Несмотря на численное преимущество, гостям не удалось вырвать победу.

    РПЛ. 29-й тур
    «Урал» — «Локомотив» — 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 — 21 Миранчук, 1:1 — 39 Панюков, 2:1 — 46 Эль-Кабир, 2:2 — 64, пенальти Миранчук«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страннберг, Кулаков, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Бикфалви, Араторе, Панюков (Ароян, 76)«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53)Предупреждения: Страннберг (64), Кварацхелия (69)Удаление: Страннберг (66)

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (53 очка), а «Урал» — 11-е (35 очков). 0

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