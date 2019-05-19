«Урал» — «Локомотив»: счет матча 2:2, обзор голов

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.
«Железнодорожники» вышли вперед на 21-й минуте, когда Антон Миранчук в касание замкнул прострельную передачу Рифата Жемалетдинова.
«Шмели» отыгрались на 39-й минуте усилиями Андрея Панюкова, поразившего чужие ворота ударом с центра штрафной площади.
В самом начале второго тайма хозяева получили минимальный перевес. Марко Араторе выполнил навес на Эрика Бикфалви, который пробил головой. Гильерме успел среагировать, но оказался бессилен после добивания Отмана Эль-Кабира.
На 64-й минуте «Локо» восстановил паритет благодаря пенальти, который заработал Жемалетдинов, а реализовал Антон Миранчук, оформив дубль.
Еще через пару минут «Урал» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Стефан Страндберг. Несмотря на численное преимущество, гостям не удалось вырвать победу.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (53 очка), а «Урал» — 11-е (35 очков). 0