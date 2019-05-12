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    Голы Флоренци и Джеко позволили «Роме» выиграть у «Ювентуса»

    «Рома» — «Ювентус»: счет матча 2:0, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Рома Ювентус Календарь Серии А
    «Рома» одержала победу над «Ювентусом» в домашнем матче 36-го тура итальянской Серии А.

    Алессандро Флоренци
    Алессандро Флоренци

    Встреча, которая прошла в столице Италии, завершилась со счетом 2:0.

    Первый гол «волки» забили на 79-й минуте. Эдин Джеко отличным пасом вывел Алессандро Флоренци на чужие ворота, после чего капитан хозяев просто перебросил мяч через Войцеха Щенсны.

    Победную точку уже в компенсированное время поставил Эдин Джеко, которому ассистировал Дженгиз Ундер.

    «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А (62 очка) и сохраняет шансы на попадание в топ-4. «Ювентус» ранее уже защитил чемпионский титул (89 очков). 0

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