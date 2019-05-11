«Рома» — «Ювентус»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Италии

В чемпионате Италии начался 36 тур и завтра в рамках этого события в Риме сойдутся. Команды выйдут на поле стадиона «Олимпико» и введут мяч в игру в 21:30 по Москве.

Для «Ромы» сражение в этом сезоне еще не закончено. Команда как бы еще претендует на Лигу чемпионов, да и место в зоне Лиги Европы ей еще нужно сохранить. Сзади догоняет «Лацио», у которого на один пункт меньше. Таким образом, для «джаллароси» 36 тур может стать поворотным событием и сыграть очень важную роль в дальнейшей судьбе клуба.

«Ювентус» свою задачу выполнил — стал чемпионом. Все оставшиеся матчи клуб будет просто доигрывать и вряд ли с какой-то особой мотивацией. «Бьянконери» активно раздают соперникам очки и не исключено, что в Риме «туринцам» будет довольно сложно выиграть. К тому же гости не могут победить на «Олимпико» четвертый поединок подряд.

Календарь и таблица Серии А

Видимо букмекеры тоже подозревают «Юве» в расслабленности и поэтому дают на победу «Ромы» 2.57, тогда как вероятность успеха «зебр» оценивают коэффом 2.74.

Сайт LiveSport.Ru предлагает на это событие два варианта для ставки. Величина коэффициентов составляет 1.87 и 2.55.

Проследить за матчем «Рома» — «Ювентус» можно будет на каналах Матч Футбол, Футбол 2, а также на сайте LiveCup.Run. 0