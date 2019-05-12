«Рома» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч 36 тура чемпионата Италии 12 мая 2019 года

В Риме на стадионе «Олимпико» «Рома» проведет игру с «Ювентусом» в рамках 36 тура итальянской Серии А. В 21:30 по московскому времени начнется этот поединок. Прогноз на «Рома» — «Ювентус».

«Рома»

«Рома» не имеет права на ошибку. Клуб в случае фиаско может вылететь из еврокубковой зоны. К тому же у «джаллароси» имеют шансы на Лигу чемпионов. Сейчас у команды 59 очков, а у «Аталанты» (4 место) 62.

Раньери нашел подход к футболистам и теперь «римляне» уже не проигрывают всем подряд. Беспроигрышная серия в чемпионате составляет 6 матчей. 1:1 с «Дженоа», 3:0 с «Кальяри», 1:1 с «Интером» и 1:0 с «Удинезе» — вот такие последние результаты в Серии А у «волков».

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Дома «Рома» одержала 2 победы кряду, не пропустив при этом ни одного гола. Клуб был непобедим в 11 из 12 последних встреч на «Олимпико».

Из травмированных только Перотти. Так что в целом состав команды в хорошем состоянии. Правда есть вероятность, что не сыграют Де Росси и Сантон.

«Ювентус»

«Юве» уже мысленно на отдыхе. Для команды последние игры уже не имеют никакого значения, поскольку чемпионом удалось стать досрочно. На данный момент «туринцы» имеют 89 очков.

«Ювентус» в прошлых двух турах встречался с довольно сложными соперниками. «Торино» сумел сыграть с «зебрами» вничью 1:1. «Интер» тоже добыл один пункт в игре против «полосатых». Перед этим было 3 победы и одно поражение.

На чужом поле «Юве» не смог выиграть в последних двух матчах. То же самое, кстати, нужно сказать о противостоянии с «Ромой». В 5 прошлых выступлениях в Риме «бьянконери» у «римлян» не выигрывали.

Если взять все турниры, то получится, что «Ювентус» пропускал в последних 7 матчах. Да и не забивала команда больше 2 мячей в прошлых 10 поединках.

Бернардески не сыграет из-за дисквалификации. Хедира пропустит игру из-за травмы. К нему еще стоит добавить Манджукича, Дугласа Косту, Перина, Джана и Алекса Сандро.

Прогноз

2.55 и 2.70 — коэффициенты в букмекерской линии, которые предлагаются игрокам на победу одной и другой команды. В случае мировой расчет ставки проведут по коэффу 3.60.

«Рома» достаточно мотивирована, чтобы выжать максимум из этого матча. В любом случае команда не допустит поражения и даже попытается выиграть. Все-таки у «Ювентуса» много потерь в составе, поэтому у «джаллароси» есть отличный шанс.

Прогнозируем, что «Рома» забьет первой. Здесь предлагают коэффициент 1.87. Также ставим на победу хозяев. 0