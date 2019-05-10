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    Семин: В какой-то мере реабилитировались за Тулу

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал крупную победу над «Рубином» (4:0) в 28-м туре чемпионата России.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Все хорошо, конечно. Хорошо, что забили быстрые мячи, это сыграло важную роль в дальнейшем. Потому что "Рубину" нужно было атаковать, что они и хотели делать.

    Нам было полегче играть, потому что было много простора. Хороший матч провели. Наверное, в какой-то мере реабилитировали себя после "Арсенала". Сыграли очень хорошо, был баланс атакующей игры и оборонительной.

    Тула — это уже прошло. Это забытая история. Нам нужно думать о "Ростове". Только давайте мы немножко порадуемся, все-так день рождения завтра, насладимся этим моментом, а далее постепенно будем готовиться к "Ростову". А то настроение у нас было темное до сегодняшней победы.

    Почему Баринов и Фернандеш не играли? У нас очень много травмированных. Все, кто мог, все были на поле», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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