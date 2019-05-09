Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду недели Лиги чемпионов

«Ливерпуль» разгромил «Барселону»
globallookpress.com
Главным героем недели (17 очков) стал футболист «Тоттенхэма» Лукас Моура. Он отметился хет-триком в ворота «Аякса», принес лондонцам победу (3:2) и вывел их в финал.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон («Ливерпуль») — Александр-Арнолд («Ливерпуль») — ван Дейк («Ливерпуль»), де Лигт («Аякс») — Вайналдум («Ливерпуль»), Хендерсон («Ливерпуль») — Лукас Моура («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм») — Зийех («Аякс») — Ориги («Ливерпуль»), Тадич («Аякс»). 0