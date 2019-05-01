«Айнтрахт» — «Челси»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги Европы

В четверг во Франкфурте состоится матч полуфинала Лиги Европы между командами. Встречу, которая будет проводиться на «Коммерцбанк-Арене», обслужит испанский судья Карлос дель Серро. Первый его свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Айнтрахт» очень близок к финалу. Большая часть сезона позади и команда провела его прекрасно. В Лиге Европы нынешнего сезона за 12 матчей «орлы» потерпели лишь одно поражение. Кроме того, на своем поле коллектив ни разу не уступил соперникам. Перед этим поединком у «франкфуртцев» есть потери. Игру пропустит Ребич. Халлер и Штендера тоже могут не оказаться в заявке из-за травмы.

«Челси» Маурисио Сарри проводит нервный сезон. Борьба за еврокубки в АПЛ подходит к завершению, при этом пока «лондонцы» не могут себе гарантировать место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Таким образом, логично было бы выиграть Лигу Европы в этом году, чтобы подстраховаться в случае вылета из топ-4 Премьер-лиги. Во Франкфурт с командой могут не поехать Рюдигер и Виллиан. Итальянскому наставнику в случае их отсутствия придется найти им замену.

Все прогнозы на Лигу Европы

Если посмотреть на линию, которую предлагают букмекеры, то можно заметить, что коэффициенты на победу обеих команд практически равны — 2.83 и 2.64 соответственно.

В прогнозе матч «Айнтрахт» — «Челси» от сайта LiveSport.Ru можно найти два варианта для ставки. Они сопровождаются коэффициентами 1.48 и 1.75.

В прямом эфире матч покажут по каналам Матч Футбол и Футбол 2. Свою трансляцию предоставит сайт LiveCup.Run. 0