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    Сможет ли «Айнтрахт» прервать беспроигрышную серию «Челси» в Лиге Европы?

    «Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч Лиги Европы 2 мая 2019 года

    Лига Европы Челси Футбол Англии Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии
    Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси»
    Лука Йович
    В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта будет принимать лондонский «Челси». Матч пройдет 2 мая на «Коммерцбанк-Арене». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси».

    «Айнтрахт» Франкфурт

    После выхода в полуфинал Лиги Европы «Айнтрахт» провел два матча в Бундеслиге и оба завершил вничью.

    Подопечные Ади Хюттера в двух предыдущих турах разошлись миром с «Вольфсбургом» (1:1) и «Гертой» (0:0).

    В чемпионате Германии «Айнтрахт» после 31-го тура набрал 54 очка и занимает четвертое место. До бронзовых медалей команда уже не доберется, а потому на оставшиеся туры у нее остается задача сохранить место в ЛЧ. Преследователей сразу четверо — «Боруссия» М и «Байер» отстают на 3 очка, «Хоффенхайм» — на 4, а «Вольфсбург» — на 5.

    К слову, между матчами против «Челси» «Айнтрахту» на выезде предстоит встретиться с одним из конкурентов в борьбе за ЛЧ — «Байером».

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    В Лиге Европы «Айнтрахт» одержал шесть побед в шести матчах групповой стадии, а затем в плей-офф прошел «Шахтер» (2:2 и 4:1), «Интер» (0:0 и 1:0) и «Бенфику» за счет правила выездных голов (2:4 и 2:0).

    На своем поле в ЛЕ франкфуртцы выиграли пять матчей из шести с впечатляющим общим счетом 16:2. Ничью из Германии смог увезти только «Интер».

    «Челси»

    «Челси» продолжает битву на двух фронтах за выход в Лигу чемпионов. Чтобы пробиться в турнир через Лигу Европы нужно сделать еще два шага, как и в чемпионате.

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    После выхода в полуфинал ЛЕ «Челси» в АПЛ сыграл вничью с «Бернли» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Несмотря на то, что команда в двух последних турах набрала лишь 2 очка, этого хватило, чтобы выйти на четвертое место в таблице АПЛ.

    Теперь все в руках команды Маурицио Сарри. Правда, впереди ее ждут непростые поединки против «Уотфорда» и «Лестера».

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    • Пока же у «синих» 68 очков и в борьбе за ЛЧ они на 2 очка опережают «Арсенал» и на 3 очка — «МЮ».

    В Лиге Европы «Челси» не только не знает поражений, но и вничью сыграл лишь раз. На групповом этапе «синие», напомним, одержали пять побед в шести матчах, а в плей-офф прошли «Мальме» (2:1 и 3:0), киевское «Динамо» (3:0 и 5:0) и «Славию» (1:0 и 4:3).

    Единственный раз вничью команда сыграла в Венгрии против «МОЛ-Види» в матче шестого тура группового этапа, который уже ничего не решал.

    Прогноз

    На победу «Айнтрахта» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,79, на ничью — 3,52, а на гостевую победу «Челси» — 2,64.

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75.

    Также можно поставить на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,48. 0

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    «Айнтрахт» — «Челси». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч Лиги Европы 2 мая 2019 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.48
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