Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

Форварду «Зенита»могут вынести приговор уже 8 мая.

Об этом рассказала адвокат футболиста Татьяна Стукалова.

«С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор.

Статья 213 (часть 2), как считаю, в деле не подтвердилась. Может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания.

С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет», — цитирует Стукалову РИА Новости.

Напомним, что Кокорин, его младший брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 0