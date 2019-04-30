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    Приговор Кокорину могут вынести 8 мая

    Зенит Футбол России Между тем Скандалы
    Форварду «Зенита» Александру Кокорину могут вынести приговор уже 8 мая.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Об этом рассказала адвокат футболиста Татьяна Стукалова.

    «С 6 мая будет представлять доказательства защита Протасовицкого и младшего Кокорина. С этого же дня уйдем в прения, а 8 мая может состояться приговор.

    Статья 213 (часть 2), как считаю, в деле не подтвердилась. Может подтвердиться только в том случае, если обвинение будет основываться на показаниях потерпевших, которым, как видите, ничего в деле, так сказать, не благоволит. И, так скажем, не подтверждает их показания.

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    • С первого дня какими были показания ребят, такие они и есть. Никаких подтверждений, что Александр бил водителя Соловчука, нет», — цитирует Стукалову РИА Новости.

    Напомним, что Кокорин, его младший брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 0

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