Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 миллионов рублей

Председателя Правительства Дагестаназаявил, что регион не поможет «Анжи», испытывающему финансовые проблемы.

«В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей.

Вместе с тем "Анжи" — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.

Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник.

Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», — приводит слова Карибова Sport24.

«Анжи», набрав 20 очков в 26 турах РПЛ, занимает 15-е место в турнирной таблице. 0