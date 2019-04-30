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    Власти Дагестана отказались выделить «Анжи» 650 миллионов рублей

    Анжи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов заявил, что регион не поможет «Анжи», испытывающему финансовые проблемы.

    «Анжи» испытывает финансовые проблемы
    «Анжи» испытывает финансовые проблемы

    «В регионе сейчас непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей.

    Вместе с тем "Анжи" — частный клуб, он абсолютно коммерческий. Нет никаких оснований и возможности финансировать клуб из бюджета республики. Тем более что деньги в бюджет не заложены.

    Для понимания: 650 миллионов — это огромные деньги для Дагестана. В регионе нехватка детских садов, школ, больниц, поликлиник.

    Есть проблемы с обеспечением населения качественной питьевой водой и многие другие проблемы, связанные с уровнем жизни людей, которые должны решаться в первую очередь», — приводит слова Карибова Sport24.

    «Анжи», набрав 20 очков в 26 турах РПЛ, занимает 15-е место в турнирной таблице. 0

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