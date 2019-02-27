«Монако» хочет выкупить форварда у «Атлетико»

Нападающий, права на которого принадлежат мадридскому, может перебраться в стан монегасков на постоянной основе, сообщает A Bola.

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Руководство «Монако» довольно выступлением португальского футболиста и задумалось о его выкупе по окончании сезона. Монегаски готовы сделать «матрасникам» стартовое предложение в размере 20 миллионов евро.

Португалец провел за «Монако» пять матчей в чемпионате Франции, в которых забил три гола и сделал столько же результативных передач.

В составе «Атлетико» он принял участие в 12-ти встречах, отметившись одним забитым мячом. У Мартиньша 21 матч за сборную Португалии, а также участие в ЧМ-2018. 0