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    «Монако» хочет выкупить форварда у «Атлетико»

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    Нападающий «Монако» Желсон Мартинш, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может перебраться в стан монегасков на постоянной основе, сообщает A Bola.

    Желсон Мартинш
    Желсон Мартинш
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    Руководство «Монако» довольно выступлением португальского футболиста и задумалось о его выкупе по окончании сезона. Монегаски готовы сделать «матрасникам» стартовое предложение в размере 20 миллионов евро.

    Португалец провел за «Монако» пять матчей в чемпионате Франции, в которых забил три гола и сделал столько же результативных передач.

    В составе «Атлетико» он принял участие в 12-ти встречах, отметившись одним забитым мячом. У Мартиньша 21 матч за сборную Португалии, а также участие в ЧМ-2018. 0

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