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    Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет

    Субъективная оценка британских журналистов

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    Давид де Хеа
    Давид де Хеа
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    Издание FourFourTwo составило рейтинг сильнейших стражей ворот мира на данный момент.
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    10. Джанлуиджи Буффон («Пари Сен-Жермен»)

    Джанлуиджи Буффон
    fourfourtwo.com

    Трудно сказать что-то новое о Буффоне, ведь 40-летний вратарь всем хорошо известен. В течение 17 лет, вплоть до лета 2018 года, он оставался самым дорогим голкипером мира за всю историю. В 2001 году «Ювентус» приобрел его за невероятные для тех времен 52 миллиона евро. Впрочем, все эти деньги он добросовестно отработал, сделав договор выгодным для «старой синьоры».

    Его международная карьера завершилась несправедливо: вылетом после поражения от Швеции в стыковых матчах ЧМ-2018. И все же Буффон с типичным для себя изяществом пережил трудное время. «Это большое разочарование, но не для меня, а для футбольного сообщества. Мы потерпели неудачу там, где могли действительно достигнуть чего-то важного для страны», — сказал он.

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    • Спортивная карьера Буффона подходит к концу, но все-таки еще продолжается: он покинул «Ювентус» прошлым летом, выиграв приз «Футболист года» в ноябре 2017 года и свой восьмой титул в Серии А в мае 2018-го, и присоединился к «Пари Сен-Жермен». Пополнит ли он коллекцию трофеев с новым клубом?

    9. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

    Уго Льорис
    fourfourtwo.com

    Его неловкая игра ногами регулярно подвергается критике, но фанаты «Тоттенхэма» все равно испытывают радость от того, что Уго Льорис представляет их команду.

    Способность француза выполнить потрясающие сейвы — одни из лучших в Премьер-лиге — делают его бесспорным первым номером команды Маурисио Почеттино. Примером его блестящей игры могут послужить два момента в матче против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне 2017/18: сначала он отразил удар от Карима Бензема в упор, а затем в акробатическом прыжке не позволил забить Криштиану Роналду.

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    • С Льорисом порой случаются курьезы, как, например, пропущенные мячи в финале чемпионата мира против Хорватии. И все же страж ворот сборной Франции на протяжении большей части турнира был великолепен, поэтому заслуживает места в нашем списке.

    8. Самир Ханданович («Интер»)

    Самир Ханданович
    fourfourtwo.com

    Большую часть своей карьеры в Серии А Ханданович провел в тени Джанлуиджи Буффона. Тем не менее, игра в Италии всегда приносила ему удовольствие. Не взирая ни на что, он спокойно и последовательно делал свою работу, которая подарила ему так много фанатов.

    Вратарь «Интера» всегда отличался надежностью. Более того, с каждым сезоном его игра становилась только лучше. Словенец является доказательством того, что старую собаку можно научить новым трюкам: более терпеливая игра «нерадзурри» при Лучано Спаллетти вынудила Хандановича соответствующим образом скорректировать свои действия.

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    • В 2015 году он завершил международную карьеру, чтобы освободить дорогу бриллианту мадридского «Атлетико» Яну Облаку. И все же для своего клуба Ханданович остается важнейшим игроком. Его контракт с миланцами истекает в 2021 году.

    7. Кейлор Навас («Реал»)

    Кейлор Навас
    fourfourtwo.com

    Несправедливо, что Навас потерял место в составе «Реала» с приходом Тибо Куртуа. Впрочем, подобного развития событий можно было ждать: Флорентино Перес уже давно хотел приобрести нового стража ворот, несмотря на то, что костариканец был очень влиятельным в раздевалке.

    32-летний футболист неоднократно настаивал на том, что счастлив на «Сантьяго Бернабеу», но в этом сезоне он сыграл довольно мало матчей. Нам кажется, что он заслуживает большего.

    6. Эдерсон («Манчестер Сити»)

    Эдерсон
    fourfourtwo.com

    Трудно вспомнить голкипера, взобравшегося на олимп столь же впечатляюще, как Эдерсон. 2017 год стал прорывным для бразильца, который тем летом перешел в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро, став вторым самым дорогим стражем ворот в истории.

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    • Это случилось после феноменального сезона 2016/17 в «Бенфике», в котором он провел 17 сухих встреч (10 из них в 2017 году) и доказал Пепу Гвардиоле, что способен заменить Клаудио Браво. Чутье не подвело каталонца: Эдерсон был великолепен, когда «Сити» завоевал титул в Премьер-лиге, отыграв 17 сухих матчей.

    5. Алиссон («Ливерпуль»)

    Алиссон
    fourfourtwo.com

    Бразилец сейчас настолько хорош, что даже не пускает в состав своей сборной Эдерсона. Общее признание он получил в сезоне 2017/18, когда с «Ромой» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    На этой стадии итальянцы проиграли «Ливерпулю» — новому клубу Алиссона, заплатившему за него прошлым летом рекордные для вратарей 67 миллионов фунтов стерлингов.

    После сезона катастрофических вратарских ошибок на «Энфилде» Юрген Клопп мгновенно назначил 26-летнего бразильца первым номером, имея на это веские причины.

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    • Надежный, прыгучий и комфортно владеющий мячом (в большинстве случаев) Алиссон имел все те навыки, которых не было у Симона Миньоле и Лориса Кариуса. Сейчас он находится на пути к тому, чтобы побить клубный рекорд по количеству сухих матчей за сезон.

    4. Тибо Куртуа («Реал»)

    Тибо Куртуа
    fourfourtwo.com

    Самый большой комплимент, который можно сделать Куртуа, заключается в том, что он даже не пытается выделяться на фоне остальных. Его превосходство проявляется за счет невероятной сосредоточенности: от минуты к минуте, от игры к игре, от месяца к месяцу.

    Бельгийца крайне редко критикуют за индивидуальные огрехи, он почти не ошибается. Он — мечта любого центрального защитника, ведь делает свою работу с непревзойденной легкостью. Три чемпионских титула в двух разных чемпионатах прекрасное тому доказательство.

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    • Никто не был слишком удивлен, когда стало ясно, что даже великому Петру Чехи придется уступить место Куртуа на «Стэмфорд Бридж» после трех хороших сезонов в аренде в «Атлетико». В бельгийце никогда и никто не сомневался, и «Реал» обратил на это внимание.

    3. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

    Марк-Андре тер Штеген
    fourfourtwo.com

    Старт карьеры тер Штегена запомнился некоторыми серьезными ошибками, но это осталось в прошлом, ведь он стал одним из самых стабильных вратарей Европы, выступая за «Барселону».

    Честно говоря, именно тер Штеген должен был стать основным голкипером сборной Германии на чемпионате мира в России, и лишь репутация Мануэля Нойера не позволила этому воплотиться в реальность.

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    • Бывший вратарь менхенгладбахской «Боруссии» отлично совмещает ловкую работу ног с прекрасной прыгучестью. Он был одним из лучших игроков «Барсы», которая в прошлом сезоне вырвала корону Ла Лиги из рук «Реала».

    Помните, что тер Штегену всего 26 лет, поэтому его лучшие годы еще впереди. Ему лишь осталось дождаться, когда Нойер повесит перчатки на гвоздь.

    2. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

    Давид де Хеа
    fourfourtwo.com

    Многие считают де Хеа лучшим вратарем мира, особенно после таких игр, как против «Тоттенхэма» в сезоне 2018/19 или против «Арсенала» в сезоне 2017/18. Последний действительно врезался в память, ведь испанец выполнил 14 сейвов, так что спорить с его величием сложно.

    Предыдущие пять лет принесли много перемен на «Олд Траффорд», а единственной константой клуба оставался де Хеа, при том это не зависело от того, против кого он играл или как менялось его окружение в команде.

    Его трехлетнее доминирование в номинации «Игрок года» в составе «Манчестер Юнайтед» было нарушено Андером Эррерой в сезоне 2016/17, но уже спустя год он вернул приз себе. В символическую сборную PFA испанец был включен в пяти из шести последних редакций. Столько же раз он побеждал в номинации «Сейв сезона».

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    • Он сочетает в себе две черты, которыми могут похвастаться немногие вратари: способность делать практически нереальные сейвы в полете и концентрированность, которая почти исключает ошибки из его игры. Почему «почти»? Да потому что на чемпионате мира он все же грубо ошибся в матче против Португалии, что лишь подтвердило один факт: де Хеа — все-таки человек.

    1. Ян Облак («Атлетико»)

    Ян Облак
    fourfourtwo.com

    Футбольные фанаты все-таки обратили внимание на невероятную работу, проделанную Облаком в «Атлетико». Почему? Да потому что защита мадридской команды уже не такая жесткая, как раньше.

    Вратарь для «Атлетико» сейчас важнее, чем когда-либо в эпоху Диего Симеоне. Если окружающие его защитники приходят в упадок, то Облак продолжает становиться только лучше.

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    • В свои 26 лет словенец грамотно руководит защитниками в штрафной площади, отлично выбирает позицию, блестяще отбивает удары и все это на фоне стабильности. Чтобы достичь отметки в 100 сухих встреч ему понадобилось всего 178 игр за «Атлетико». За три последних сезона он выиграл три трофея Саморы в Ла Лиге, а в прошлом сезоне еще и вошел в символическую команду Лиги Европы, победителем которой стал вместе с «матрасниками».

    Облак, пожалуй, является лучшим вратарем в мире на данный момент, и на этом троне он может оставаться довольно долго. 0

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