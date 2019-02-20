Спасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризиса

Более того, команда умудрилась проиграть со счетом 0:4 «Борнммуту». Это унизительно. Вера в «Сарризмо» находится на рекордно низком уровне, а поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги может стать точкой в карьере тренера в Лондоне.
Но мы считаем, что Сарри действительно должен получить еще один шанс, продолжив внедрение своей системы. Есть четыре шага, которые помогут главному тренеру спасти свою карьеру в «Челси».
Жоржиньо нужен отдых
«Челси» обошел «Манчестер Сити» в борьбе за центрального полузащитника, который выбрал Лондон, потому что туда отправился Сарри. Дуэт вновь начал работать вместе, как это было в «Наполи».
На бумаге это идеальная сделка, потому что «Челси» нужен тот, кто будет руководить процессами в центре поля. Он великолепно раздавал передачи, а «Челси» выглядел замечательно. Но затем наступила зима и все изменилось.
Проблемы Жоржиньо никого не должны удивлять. Дело не в том, что ему не хватает каких-то навыков, а в том, что другие механизмы «Челси» дали сбой. Главный плеймейкер «синих» уже не может удержать всю ситуацию под контролем.
Итак, пора дать ему перерыв. Нет, не надо усаживать лидера в запас, но стоит использовать ротацию с Матео Ковачичем — человеком, который не менее эффективно распоряжается мячом. Хорват часто играет рядом с Жоржиньо, но болельщики часто не понимают это решение, потому что его обязанности совпадают с теми, которые возложены на экс-звезду «Наполи».
Сарри использует их вместе, пытаясь создать максимальную надежность, но чаще всего полузащита «синих» просто выглядит статично и безжизненно. Поэтому Ковачича стоит использовать в качестве замены Жоржиньо. Последний в таком случае избежит физического и психологического выгорания, благодаря чему сможет лучше выглядеть в больших матчах.
Замены должны удивлять
Когда «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии — все в соцсетях знали, какие замены будет делать Сарри. Ковачич вместо Баркли (или наоборот), Виллиан вместо Педро (или наоборот). Сарри поступает только так.
Пора разнообразить картину. Например, выпустить на поле вингера и передвинуть Азара в центр полузащиты. Или перейти на схему 3-5-2, если надо вырывать победу. Сарри надо активнее и разнообразнее использовать резерв, создавая более интересный рисунок на поле, что уберет чувство монотонности, которое возникает от игры «Челси».
Прощай, Маркос Алонсо
Алонсо был великолепной опцией для «Челси», когда играл крайнего атакующего защитника под руководством Антонио Конте в сезоне 2016/17.
Совершая забеги вперед, у испанца хватало недостатков в защитных навыках, но тройка центральных защитников подчищала его ошибки.
При Сарри этот футболист стал сплошной проблемой. Теперь он играет исключительно в четверке защитников, поэтому безопасности позади больше нет, когда Алонсо решает подключиться вперед. Если что-то пошло не так, то ему приходится стремительно возвращаться на позицию через все поле.
Кроме того, при Конте у Алонсо была задача отдать точный пас, совершить подачу или нанести удар и больше ни о чем не думать. С Сарри все иначе, он должен быть плеймейкером, потому что Азар часто покидает фланг и уходит в центр.
Пора отправить испанца в запас и дать шанс Эмерсону. Бывший игрок «Ромы» — более техничный и креативный футболист, который лучше подходит под тактические идеи Сарри. Наличие грамотного левого защитника в корне изменит ситуацию для лондонцев.
Дорогу молодым!
Молодежь «Челси» — это Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик. По-настоящему сенсационные таланты. Они очень хороши и являются продуктом академии клуба. Это свежее дыхание в нынешней ситуации.
Это, пожалуй, самый важный шаг для спасения «Сарризмо» на «Стэмфорд Бридж». Если парни будут играть, то поддержка Сарри будет стремительно расти.
Просто представьте. «Челси» борется и не побеждает, но Лофтус-Чик и Хадсон-Одои регулярно выходят на поле. Они получают опыт и скоро станут полноценными игроками основы. Великолепная история, в которую поверят люди. В футболе нет ничего лучше процесса, в котором молодой футболист из академии пробивается в первую команду и доказывает свою состоятельность.
Более того, они действительно талантливы. Лофтус-Чик шикарно смотрелся бы в тройке полузащитников с Канте и Жоржиньо. Он может протащить мяч, может отдать пас и пробить. Физически силен, но не обделен технически. У «Челси» растет свой Марек Хамшик.
Хадсон-Одои — невероятно умный вингер, который способен действовать на любом фланге и в любой схеме. Вполне возможно, что он полноценно заменит Эдена Азара летом, если бельгиец решится на транссфер в «Реал». Тогда лондонцам не надо будет искать замену. Молодой воспитанник, который любит родной клуб — идеальный вариант для спасения Сарри. 0