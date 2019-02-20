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    Спасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризиса

    У Маурицио Сарри все еще есть шансы остаться у руля «Челси» после серии неудач, но надо менять ситуацию

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    После трех поражений в пяти матчах Маурицио Сарри оказался на грани увольнения. Итальянец даже не провел полный сезон на «Стэмфорд Бридж», но таковы темпы современного футбола. Автор Squawka Мухаммед Батт рассуждает о том, как специалист может вытащить команду из ямы и сохранить работу.
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    Болельщики должны набраться терпения, но все равно команда в последних матчах играла очень плохо потерпев пять поражений в десяти поединках. Четырех из них были против представителей «большой шестерки». «Аристократы» пропустили 11 голов и не забили ни одного против прямых конкурентов. Это ужасный факт.

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    • Более того, команда умудрилась проиграть со счетом 0:4 «Борнммуту». Это унизительно. Вера в «Сарризмо» находится на рекордно низком уровне, а поражение от «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги может стать точкой в карьере тренера в Лондоне.

    Но мы считаем, что Сарри действительно должен получить еще один шанс, продолжив внедрение своей системы. Есть четыре шага, которые помогут главному тренеру спасти свою карьеру в «Челси».

    Жоржиньо нужен отдых

    Жоржиньо
    twitter.com/chelseafc

    «Челси» обошел «Манчестер Сити» в борьбе за центрального полузащитника, который выбрал Лондон, потому что туда отправился Сарри. Дуэт вновь начал работать вместе, как это было в «Наполи».

    На бумаге это идеальная сделка, потому что «Челси» нужен тот, кто будет руководить процессами в центре поля. Он великолепно раздавал передачи, а «Челси» выглядел замечательно. Но затем наступила зима и все изменилось.

    Проблемы Жоржиньо никого не должны удивлять. Дело не в том, что ему не хватает каких-то навыков, а в том, что другие механизмы «Челси» дали сбой. Главный плеймейкер «синих» уже не может удержать всю ситуацию под контролем.

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    • Итак, пора дать ему перерыв. Нет, не надо усаживать лидера в запас, но стоит использовать ротацию с Матео Ковачичем — человеком, который не менее эффективно распоряжается мячом. Хорват часто играет рядом с Жоржиньо, но болельщики часто не понимают это решение, потому что его обязанности совпадают с теми, которые возложены на экс-звезду «Наполи».

    Сарри использует их вместе, пытаясь создать максимальную надежность, но чаще всего полузащита «синих» просто выглядит статично и безжизненно. Поэтому Ковачича стоит использовать в качестве замены Жоржиньо. Последний в таком случае избежит физического и психологического выгорания, благодаря чему сможет лучше выглядеть в больших матчах.

    Замены должны удивлять

    Замены Сарри угадываются, но так быть не должно
    twitter.com/chelseafc

    Когда «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии — все в соцсетях знали, какие замены будет делать Сарри. Ковачич вместо Баркли (или наоборот), Виллиан вместо Педро (или наоборот). Сарри поступает только так.

    Пора разнообразить картину. Например, выпустить на поле вингера и передвинуть Азара в центр полузащиты. Или перейти на схему 3-5-2, если надо вырывать победу. Сарри надо активнее и разнообразнее использовать резерв, создавая более интересный рисунок на поле, что уберет чувство монотонности, которое возникает от игры «Челси».

    Прощай, Маркос Алонсо

    Маркос Алонсо
    twitter.com/chelseafc

    Алонсо был великолепной опцией для «Челси», когда играл крайнего атакующего защитника под руководством Антонио Конте в сезоне 2016/17.

    Совершая забеги вперед, у испанца хватало недостатков в защитных навыках, но тройка центральных защитников подчищала его ошибки.

    При Сарри этот футболист стал сплошной проблемой. Теперь он играет исключительно в четверке защитников, поэтому безопасности позади больше нет, когда Алонсо решает подключиться вперед. Если что-то пошло не так, то ему приходится стремительно возвращаться на позицию через все поле.

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    • Кроме того, при Конте у Алонсо была задача отдать точный пас, совершить подачу или нанести удар и больше ни о чем не думать. С Сарри все иначе, он должен быть плеймейкером, потому что Азар часто покидает фланг и уходит в центр.

    Пора отправить испанца в запас и дать шанс Эмерсону. Бывший игрок «Ромы» — более техничный и креативный футболист, который лучше подходит под тактические идеи Сарри. Наличие грамотного левого защитника в корне изменит ситуацию для лондонцев.

    Дорогу молодым!

    Сарри должен дать шанс талантам
    twitter.com/chelseafc

    Молодежь «Челси» — это Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик. По-настоящему сенсационные таланты. Они очень хороши и являются продуктом академии клуба. Это свежее дыхание в нынешней ситуации.

    Это, пожалуй, самый важный шаг для спасения «Сарризмо» на «Стэмфорд Бридж». Если парни будут играть, то поддержка Сарри будет стремительно расти.

    Просто представьте. «Челси» борется и не побеждает, но Лофтус-Чик и Хадсон-Одои регулярно выходят на поле. Они получают опыт и скоро станут полноценными игроками основы. Великолепная история, в которую поверят люди. В футболе нет ничего лучше процесса, в котором молодой футболист из академии пробивается в первую команду и доказывает свою состоятельность.

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    • Более того, они действительно талантливы. Лофтус-Чик шикарно смотрелся бы в тройке полузащитников с Канте и Жоржиньо. Он может протащить мяч, может отдать пас и пробить. Физически силен, но не обделен технически. У «Челси» растет свой Марек Хамшик.

    Хадсон-Одои — невероятно умный вингер, который способен действовать на любом фланге и в любой схеме. Вполне возможно, что он полноценно заменит Эдена Азара летом, если бельгиец решится на транссфер в «Реал». Тогда лондонцам не надо будет искать замену. Молодой воспитанник, который любит родной клуб — идеальный вариант для спасения Сарри. 0

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