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    Немецкое качество. «Бавария» добыла ценную ничью на «Энфилде»

    Пять главных выводов по первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов

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    • «Ливерпуль» разошелся миром с «Баварией» на «Энфилде»
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    «Бавария» на «Энфилде» сыграла вничью с «Ливерпулем» со счетом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы провели оборонительный мастер-класс, в котором Никлас Зюле и Матс Хуммельс полностью нейтрализовали атакующее трио мерсисайдцев.
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    С тактической точки зрения команда Нико Ковача была совершенной. Ее уверенное владение мячом в центре поля серьезно подавляло радужную атмосферу на шумном «Энфилде». Уже в следующем месяце Юргена Клоппа и компанию ждет непростой тест на «Альянц-Арене».

    Но какие основные идеи мы почерпнули после битвы двух европейских грандов? Журналист Squawka Крис Смит решил разобраться.

    1. «Бавария» изогнулась, но не сломалась

    Довольно часто за последние годы мы видели, как команды топ-уровня приезжают на «Энфилд» и полностью теряют контроль над игрой, становясь мальчиками для битья под безжалостным «гегенпрессингом» Клоппа или жесткостью Рафы Бенитеса.

    Садио Мане
    squawka.com

    Однако в случае с мюнхенской «Баварией» этого не произошло, ведь чемпионы Германии проявили блестящее самообладание, показав, насколько сильными могут быть футболисты, годами находящиеся в одной команде.

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    • Баварцы даже имели смелость удерживать мяч около своей лицевой линии: Мануэль Нойер, Матс Хуммельс и Йозуа Киммих делали это с каким-то невероятным спокойствием.

    Если же чемпионы Бундеслиги оставались без мяча, то становились похожи на непробиваемую стену, которая сдерживала одну из самых мощных атакующих линий в Европе.

    Наградой за смелость во владении мячом и тактическую дисциплину стала бесценная ничья 0:0, с которой мюнхенцы возвращаются в Германию для подготовки к ответной игре.

    2. Лоскутная оборона «Ливерпуля» выдержала

    Когда стало известно, что атакующее трио «Баварии» составят Серж Гнабри, Кингсли Коман и Роберт Левандовски, даже самый преданный фанат «Ливерпуля» начал нервно поглядывать на свою оборону без Вирджила ван Дейка.

    Роберт Левандовски под давлением
    squawka.com

    Фабиньо постепенно прогрессирует в этом сезоне, но не является традиционным центральным защитником, тогда как Жоэль Матип в мгновение ока способен превратиться из мощной глыбы в рассыпчатый камешек.

    Тем не менее, даже эта лоскутная оборона заставила Клоппа почувствовать гордость, ведь позволила Левандовски всего трижды коснуться мяча в пределах штрафной площади. Большинство же передач во владения Алисона были перехвачены или отбиты.

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    • Еще более сложный вечер провели Энди Робертсон и Трент Александер-Арнольд, которые на своих флангах намучились с Команом и Гнабри, постоянно проверявшими «красных» на прочность.

    «Ливерпуль» дотянул до конца и сохранил ворота в неприкосновенности, что станет его большим плюсом, когда придется играть на «Альянц-Арене».

    3. Необязательная желтая карточка

    Никто из игроков не совершил больше перехватов (3) и не выиграл больше воздушных дуэлей (2), чем Киммих в первом тайме матча на «Энфилде». 24-летний футболист провел мастер-класс по обороне против взрывоопасных Садио Мане и Мохамеда Салаха.

    Йозуа Киммих получил желтую карточку
    squawka.com

    Тем не менее, первая половина встречи была для него испорчена на 27-й минуте, когда футболист сборной Германии грубо сфолил на Мане, прервав прорыв сенегальца по левому флангу атаки «Ливерпуля».

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    • За этим последовала неизбежная желтая карточка. Киммих полагал, что этим он спас команду, но он только добавил головной боли Ковачу, ведь теперь он точно пропустит ответный матч на «Альянц-Арене». На позиции правого защитника у мюнхенцев остается лишь более возрастной Рафинья.

    Вариант с бразильцем не самый идеальный, когда имеешь дело со скоростью и ловкостью смертоносного атакующего трио «Ливерпуля». Особенно печальным для Ковача кажется тот факт, что Киммих мог даже не сбивать Мане, ведь рядом с ним находился Хави Мартинес.

    4. Малозаметная игра чистильщика из «Ливерпуля»

    Джордан Хендерсон регулярно принимает на себя всю критику. Как правило, он выступает объектом насмешек со стороны болельщиков соперника, но нужно признать, что игрока сборной Англии сильно недооценивают.

    Джордан Хендерсон
    squawka.com

    По итогам матча с «Баварией» никто не вправе задавать 28-летнему футболисту лишние вопросы. Хендерсон принес пользу «Ливерпулю» четырьмя перехватами, выиграл наибольшее количество верховых дуэлей (3) среди игроков «красных», а также сделал 83 процента точных передач при 78 касаниях мяча — ни один из игроков «Ливерпуля» не превзошел его в этих аспектах.

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    • Клопп отлично знает, каким опытом и тактической ценностью владеет Хендерсон. Капитан «Ливерпуля» продемонстрировал превосходную многогранную игру на фоне неудач звездных атакующих футболистов «Ливерпуля», подавленных обороной «Баварии».

    5. Без домашнего комфорта

    Учитывая тот факт, что «Ливерпуль» проиграл все три выездных матча на групповом этапе Лиги чемпионов, Клоппу и его команде будет непросто перехватить инициативу на «Альянц-Арене».

    Юрген Клопп
    squawka.com

    К сожалению для «красных», «Бавария» добыла ценную ничью благодаря надежным действиям в обороне, отличному управлению игрой и тактической дисциплине.

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    • Многие считают, что «Ливерпуль» должен быть доволен этой ничьей, но кое-кто все же пересмотрит свои взгляды с учетом предыдущих выездных встреч мерсисайдцев.

    «Бавария» будет чувствовать себя как дома, и Клопп понимает, что должен переломить тенденцию нынешнего сезона, если планирует пройти дальше в Лиге чемпионов. 0

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