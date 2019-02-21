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    «Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»

    Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ювентус»

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    «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче
    «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче
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    Накануне «Атлетико» победил «Ювентус» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. Публикуем самые интересные рассуждения о матче в медиа.
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    Роналду не оправдал ожиданий «Ювентуса»

    «После этой неудачи "Ювентус" должен встать назад на ноги после кошмарного вечера. Диего Симеоне доминировал. Криштиану Роналду и компания не создали даже ничего опасного, и теперь ситуация крайне тяжелая”, — пишет итальянская Gazzetta dello Sport.

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    • "Критиковать Маттиа Де Шильо или Родриго Бентанкура очень легко. Но Роналду был подписан как раз для того, чтобы решать исход таких матчей, а он лишь удачно исполнил один штрафной удар".

    "Ювентусу" не хватало характера и страсти

    "В Мадриде 'Старой Синьоре' не хватало характера и страсти. В Турине 12 марта должен играть совсем другой 'Ювентус', если команда Массимилиано Аллегри хочет взять реванш за это поражение и выйти в четвертьфинал", — отмечает итальянский Tuttosport.

    "Лучшим в составе гостей стоит признать голкипера Войцеха Щенсны, но нужно отдать должное и Пауло Дибале. Он играл глубоко и бился за каждый мяч. Аргентинец был единственным, кто пытался создать остроту благодаря своей технике", — убеждены их соотечественники из Corriere dello Sport.

    Симеоне был вознагражден за свою атакующую смелость

    "Результат 2:0 — тот, о котором мечтает любая команда в первом матче на своем поле, и теперь 'Атлетико' отправляется с преимуществом в два гола, хотя оно могло быть большим, если бы не помощь VAR в эпизоде с незасчитанным голом Альваро Мораты.

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    • Но даже без этого мяча 'Матрасники' находятся в хорошей позиции перед ответным поединком благодаря превосходному второму тайму, в котором Симеоне провел изменения для того, чтобы забить, в результате чего в атаке одновременно действовали Анхель Корреа, Мората, Антуан Гризманн и Тома Лемар. Футбольный бог наградил его за эту смелость превосходным результатом, который полностью заслужен", — считает в своей колонке главный редактор испанской AS Альфредо Реланьо.

    "Что касается 'Юве', то здесь почти нечем восхищаться. Его игроки были облачены не в традиционные черно-белые цвета, а безликий серый, хотя непонятно почему, ведь, я помню свой первый увиденный матч 'Атлетико' — 'Ювентус', в котором звезды Аделардо, Энрике Кольяр, Луис дель Соль и Омар Сивори играли в привычных цветах безо всякой путаницы.

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    • Если говорить о Роналду, то он провел большую часть матча в менее опасных зонах, без той остроты, которую мы видели в 'Реале', где он представлял собой наибольшую угрозу на левом фланге атаки в течение многих лет. Португалец стал объектом речевок со стороны фанатов хозяев, что вызвало большее внимание, нежели, собственно, его игра".

    Симеоне преподал урок Аллегри

    "Ожидалось, что это будет шахматная партия, и так и вышло, ведь Симеоне и Аллегри пытались отвечать друг другу своим ходом на чужой ход, однако в итоге заслуженно победил первый. Намерения каждой из команд были показан в первом действии, когда и Леонардо Бонуччи, и Ян Облак попытались выполнить длинные передачи, и никто из соперников не хотел взять инициативу в свои руки из чувства страха.

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    • И в то время, когда мадридцы играли 4-4-2, туринцы делали ставку на что-то среднее между 4-3-1-2 и 4-3-3. Гризманн действовал глубоко и присматривал за Миралемом Пьяничем, который по большей части был незаметен в этот вечер, а гости тревожили Яна Облака только со стандартов в первом тайме", — пишет на страницах испанской Marca Альберто Рубио.

    "Что интересно, 'Атлетико' удалось пробить чужую оборону после замены Диего Косты на Альваро Морату, который забил и сам, но его гол был отменен. 'Матрасники' опасались комбинационной игры 'Старой Синьоры', но они не только выстояли, но и смогли добиться куда большего, и теперь отправляются в Италию с преимуществом в два гола". 0

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