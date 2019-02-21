Глубина состава позволяет «Ман Сити» замахнуться на четыре трофея

«Манчестер Сити» продемонстрировал силу глубины состава, сумев одержать волевую победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шальке». Может ли команда Пепа Гвардиолы замахнуться на победу во всех четырех турнирах?

«Сити» уступал и остался в меньшинстве, играя в не самой дружелюбной атмосфере. «Горожане» могли серьезно осложнить себе жизнь в Лиге чемпионов. Вместо этого голы Лероя Сане и Рахима Стерлинга почти обеспечили «Сити» выход в следующий этап турнира. А перспектива выиграть все четыре турнира стала для «горожан» еще ближе.

«Шальке» — «Ман Сити» twitter.com/s04

Это был тот вечер, когда более слабая команда точно потеряла бы веру. Решение арбитра о назначении пенальти за игру рукой Николаса Отаменди было довольно неприятным. А в моменте со вторым пенальти, возможно, был офсайд. Затем аргентинский защитник получил красную карточку. В такие моменты команда может эмоционально взорваться, ведь чувство несправедливости вызывает недисциплинированность.

Но «Ман Сити» оставался достаточно спокойным. Команда продемонстрировала зрелость и уверенность в том, что даже поражение в один гол не сильно ударит по их шансам на выход в плей-офф, учитывая ответную игру на «Этихаде». Медленно, но верно «Сити» перевернул все в свою пользу. И именно «Шальке» допустил важнейшие ошибки в конце матча. Победа со счетом 3:2 позволяет «Сити» держать ситуацию под контролем.

Сильные качества «Ман Сити» не вызывают никаких сомнений, однако после этой победы появляется мысль о том, что сила их глубины состава это то, что позволяет делать невозможное возможным. Потрясающий штрафной в исполнении Лероя Сане был ударом элитного исполнителя. При этом немец не получил возможности выйти в стартовом составе «Сити» в матче против своего бывшего клуба.

Лерой Сане twitter.com/mancity

Сане вступил в игру на 78-й минуте, и этого времени ему хватило, чтобы оказать ключевое влияние. А когда Отаменди получил свою вторую желтую карточку в середине второго тайма, тренер выпустил Венсана Компани, чтобы уладить ситуацию в обороне. Вот такие опции Гвардиола имеет в своем распоряжении.

Габриэл Жезус был не готов играть против «Шальке» и не отправился на этот матч. Единственным центрфорвардом в распоряжении Гвардиолы остался Серхио Агуэро. Однако теперь Стерлинг обладает необходимыми качествами для того, чтобы закрыть эту позицию, и когда Агуэро был заменен, именно Рахим взвалил на себя эту ношу, уверенно завершив атаку после ошибки Бастиана Ощипки.

Гвардиоле даже не понадобился Рияд Марез — рекордный трансфер «Сити». В этом сезоне его количество голов уже перевалило за десять, однако в матче с «Шальке» он так и остался на замене.

Рияд Марез twitter.com/mancity

«Ман Сити» может позволить себе подобное, имея в распоряжении четырех игроков, которые забили еще больше, чем Марез. Можно упомянуть и про Фила Фодена, который оформил дубль в матче с «Ньюпортом», но остался на скамейке в Гельзенкирхене.

Кто-то из них или даже оба могут появиться на поле в следующее воскресенье, когда «Ман Сити» будет играть против «Челси» в финале Кубка английской лиги. Затем «горожан» ждет три матча АПЛ, в которых команде нужно побеждать, чтобы продолжать давить на «Ливерпуль».

После победы со счетом 6:0 над «Челси» на «Этихаде» в начале этого месяца, «Ман Сити» подходит к поединку на «Уэмбли» в статусе однозначного фаворита. Команда Маурицио Сарри после этого проиграла еще и «Манчестер Юнайтед», причем на своем поле. У «Челси» сейчас явно недостаточно уверенности в своих силах. Это отличный шанс для Гвардиолы, чтобы набрать новые обороты при помощи трофея.

«Ман Сити» по-прежнему остается фаворитом в чемпионской гонке. В АПЛ команду ждут домашние матчи против «Вест Хэма» и «Уотфорда», а между ними выезд в Борнмут. Учитывая то, что в это же время «Ливерпуль» играет против двух своих крупнейших врагов, «Ман Сити» вскоре может стать безоговорочным фаворитом.

Ответный матч против «Шальке» состоится в середине марта, и это будет большим шоком, если «Сити» во второй раз подряд под руководством Гвардиолы не дойдет до четвертьфинала. Гвардиола не раз отмечал, что в ЛЧ многое решает удача, но «Ман Сити» все равно остается одним из фаворитов турнира.

Игроки «Ман Сити» twitter.com/mancity

После «Шальке» команду ждет выезд к «Суонси» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. В этом турнире «Сити» уже прошел «Ротерхэм», «Бернли» и «Ньюпорт», и мало кто поставит на то, что «Суонси» сможет остановить «горожан». «Ман Сити» имеет отличные шансы на трофей, учитывая, что в Кубке Англии, кроме них, осталась только одна команда из топ-шестерки АПЛ — «МЮ». 0