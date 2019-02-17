Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

В матче 24-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 1:0.

На 43-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Пике подключился к атаке своей команды по центру и в борьбе упал на газон в чужой штрафной. Лионель Месси уверенным ударом с «точки» отправил мяч в правый от себя нижний угол ворот.

На 85-й минуте хозяева получили право еще на один одиннадцатиметровый: Коутиньо прокинул себе мяч на ход в чужой штрафной и был остановлен откровенным фолом со стороны Кико.

Лионель Месси не слишком сильно пробил с точки в правый от себя угол ворот и Масип сумел в прыжке выручить свою команду. 0