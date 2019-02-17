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    Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

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    В матче 24-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Вальдолидом» — 1:0.

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    На 43-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Пике подключился к атаке своей команды по центру и в борьбе упал на газон в чужой штрафной. Лионель Месси уверенным ударом с «точки» отправил мяч в правый от себя нижний угол ворот.

    На 85-й минуте хозяева получили право еще на один одиннадцатиметровый: Коутиньо прокинул себе мяч на ход в чужой штрафной и был остановлен откровенным фолом со стороны Кико.

    Лионель Месси не слишком сильно пробил с точки в правый от себя угол ворот и Масип сумел в прыжке выручить свою команду. 0

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