«Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик

В составе победителей встречи хет-трик оформил Серхио Агуэро (13-я, 19-я и 56-я минуты), дубль записал на свой счет Рахим Стерлинг (4, 80), еще раз отличился Илка Гюндоган (25).
Агуэро оформил свой 11-й хет-трик в АПЛ, тем самым повторил рекорд Алана Ширера по этому показателю.
Украинский защитник Александр Зинченко записал на свой счет две результативные передачи.
«Манчестер Сити» с 65 очками вышел в лидеры АПЛ, обойдя «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Челси» расположился на шестой строчке — 50 очков.
В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 27 февраля примут «Вест Хэм», а команда Маурицио Сарри в тот же день примет «Тоттенхэм».
АПЛ. 26-й тур
«Манчестер Сити» — «Челси» — 6:0 (4:0)
Голы: Стерлинг, 4 (1:0). Агуэро, 13 (2:0). Агуэро, 19 (3:0). Гюндоган, 25 (4:0). Агуэро, 56 — с пенальти (5:0). Стерлинг, 80 (6:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандинью (Сильва, 75), Де Брейне (Махрез, 68), Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 65), Стерлинг«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 73), Канте, Жоржинью, Баркли (Ковачич, 52), Педро (Лофтус-Чик, 65), Игуаин, АзарПредупреждения: Жоржинью, 60. Алонсо, 69. Гюндоган, 77