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    «Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В матче 26-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над лондонским «Челси» — 6:0.

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    В составе победителей встречи хет-трик оформил Серхио Агуэро (13-я, 19-я и 56-я минуты), дубль записал на свой счет Рахим Стерлинг (4, 80), еще раз отличился Илка Гюндоган (25).

    Агуэро оформил свой 11-й хет-трик в АПЛ, тем самым повторил рекорд Алана Ширера по этому показателю.

    Украинский защитник Александр Зинченко записал на свой счет две результативные передачи.

    «Манчестер Сити» с 65 очками вышел в лидеры АПЛ, обойдя «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Челси» расположился на шестой строчке — 50 очков.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 27 февраля примут «Вест Хэм», а команда Маурицио Сарри в тот же день примет «Тоттенхэм».

    АПЛ. 26-й тур
    «Манчестер Сити» — «Челси» — 6:0 (4:0)
    Голы: Стерлинг, 4 (1:0). Агуэро, 13 (2:0). Агуэро, 19 (3:0). Гюндоган, 25 (4:0). Агуэро, 56 — с пенальти (5:0). Стерлинг, 80 (6:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандинью (Сильва, 75), Де Брейне (Махрез, 68), Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 65), Стерлинг«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 73), Канте, Жоржинью, Баркли (Ковачич, 52), Педро (Лофтус-Чик, 65), Игуаин, АзарПредупреждения: Жоржинью, 60. Алонсо, 69. Гюндоган, 77
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