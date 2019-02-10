«Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик

В матче 26-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над лондонским— 6:0.

В составе победителей встречи хет-трик оформил Серхио Агуэро (13-я, 19-я и 56-я минуты), дубль записал на свой счет Рахим Стерлинг (4, 80), еще раз отличился Илка Гюндоган (25).

Агуэро оформил свой 11-й хет-трик в АПЛ, тем самым повторил рекорд Алана Ширера по этому показателю.

Украинский защитник Александр Зинченко записал на свой счет две результативные передачи.

«Манчестер Сити» с 65 очками вышел в лидеры АПЛ, обойдя «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Челси» расположился на шестой строчке — 50 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 27 февраля примут «Вест Хэм», а команда Маурицио Сарри в тот же день примет «Тоттенхэм».