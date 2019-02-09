АПЛ. «МЮ» разгромил «Фулхэм», «Ливерпуль» принимает «Борнмут», «Челси» в гостях у «МанСити»

«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:3
«Манчестер Юнайтед» в стартовом матче 26-го тура английской Премьер-лиги нанес поражение «Фулхэму» на выезде — 3:1.
На 14-й минуте счет открыл Поль Погба. Менее чем через 10 минут преимущество гостей удвоил Антони Марсьяль, а в середине второго тайма Погба оформил дубль, реализовав пенальти.
После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и вышел на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Челси», занимающий пятое место, на 1 очко, но лондонцы свой матч ещё не провели. 10 февраля, в воскресенье, они сыграют с «Манчестер Сити».
«Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Лондонцы набрали 17 очков, от спасительного 17-го места их отделяют 7 очков.
Уле Гуннар Сульшер в роли исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» не проиграл еще ни одной встречи. При нем команда выиграла десять матчей из 11 и один свела вничью.
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед»
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«Ливерпуль» — «Борнмут»
«Саутгемптон» — «Кардифф Сити»
«Уотфорд — "Эвертон"
"Брайтон энд Хоув Альбион" — "Бёрнли"
9 февраля, 20:30 мск
"Тоттенхэм Хотспур" — "Лестер Сити"
10 февраля, 16:30 мск
"Манчестер Сити" — "Челси"
10 февраля, 19:00 мск