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    Сборная России планирует провести матч с Бельгией в Петербурге

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    Сборная России планирует провести в ноябре матч с Бельгией в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену. Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо.

    Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

    Напомним, стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020. 15 мая 2020 года его передадут в собственность УЕФА. 0

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