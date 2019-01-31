Сборная России планирует провести матч с Бельгией в Петербурге

Сборнаяпланирует провести в ноябре матч св Санкт-Петербурге. Об этом сообщил главный тренер национальной команды

«Хотим сыграть матч с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, чтобы еще раз протестировать арену. Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо.

Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

Напомним, стадион в Санкт-Петербурге примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020. 15 мая 2020 года его передадут в собственность УЕФА. 0