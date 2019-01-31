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    «Рубин» подписал контракт с двумя голкиперами

    Рубин РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Голкиперы Давид Волк и Алексей Городовой стали игроками «Рубина», сообщает пресс-служба казанской команды.

    Алексей Городовой
    Алексей Городовой
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    17-летний Волк является воспитанником клубной академии. В прошлом сезоне выступал за дубль «Нефтехимика».

    25-летний Городовой ранее выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин», «Якутию» и «Спартак» (Нальчик). В прошлом году играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

    Кроме того, «Рубин» о трансфере 27-летнего полузащитника Евгения Башкирова. Контракт с игроком рассчитан на 1,5 года.

    Футболист с января находился на просмотре в казанской команде на сборе в Турции.

    Ранее Башкиров играл в «Крыльях Советов». В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в российской премьер-лиге. 0

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