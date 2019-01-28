«Зенит» разгромно обыграл «Ростов»

выиграл ув матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре.

Встреча завершилась победой питерцев со счетом 5:0.

Перед перерывом счет в матче открыл Далер Кузяев, который нанес точный удар в дальний угол ворот. Во втором тайме Артем Дзюба отличился ударом с линии вратарской, а Олег Шатов забил со штрафного. В концовке встречи питерцы провели еще два мяча — дубль оформил Денис Терентьев.

«Зенит» завершил турнир на третьем месте, набрав 3 очка. «Ростов» (1 очко) финишировал четвертым.