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    «Зенит» разгромно обыграл «Ростов»

    Кубок Матч Премьер Футбол России Зенит Ростов
    «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре.

    «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов» — «Зенит»
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    Встреча завершилась победой питерцев со счетом 5:0.

    Перед перерывом счет в матче открыл Далер Кузяев, который нанес точный удар в дальний угол ворот. Во втором тайме Артем Дзюба отличился ударом с линии вратарской, а Олег Шатов забил со штрафного. В концовке встречи питерцы провели еще два мяча — дубль оформил Денис Терентьев.

    «Зенит» завершил турнир на третьем месте, набрав 3 очка. «Ростов» (1 очко) финишировал четвертым.

    Фонбет Кубок Матч Премьер
    «Ростов» — «Зенит» — 0:5 (0:1)
    Голы: Кузяев (41), Дзюба (53), Шатов (60), Терентьев (86), Терентьев (88)«Ростов» 1-й тайм: Абаев, Логашов, Паршивлюк, Игнасон, Гацкан, Ионов, Зайнутдинов, Глебов, Скопинцев, Хаджикадунич, Сигурдарсон«Ростов» 2-й тайм: Айдаров, Паршивлюк, Щадин, Новосельцев, Ингасон, Плиев, Глебов, Гацкан, Зуев, Кьяртанссон, Ионов (Попов, 66)«Зенит»: Лунев, Жирков (Набиуллин, 46), Нету (Мевля, 64), Иванович (Скроботов, 80), Смольников (Анюков, 46), Эрнани (Шатов, 46), Мусаев (Терентьев, 80), Маркизио (Краневиттер, 64), Кузяев (Ригони, 46), Дзюба (Заболотный, 64), Мак (Оздоев, 46)
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